Смотрите, как в Малоритском районе устраняют последствия урагана. Пострадало 139 домов

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 6 июля на юго-запад Брестской области обрушился ураган. Ветер валил деревья, срывал крыши, обрывал линии электропередачи. В эпицентре стихии оказался Великоритский сельский совет Малоритского района. Здесь от разгула стихии пострадало 139 домовладений. В Великорите 18 июля прошел субботник, в котором приняли участие более ста человек.









С трассы Брест - Мокраны открывается впечатляющий вид: сотни деревьев переломаны, словно спички. Здесь работают сотрудники лесхоза. Расчищают завалы, распиливают стволы и ветки. На сельском кладбище тоже работают люди. Поврежденных надгробий не так много, но они есть.



Участники субботника основное внимание уделили уборке пришкольной территории и сквера в центре Великориты. Здесь стихия наломала немало дров. Некоторые деревья вырваны с корнем.



Председатель Малоритского райисполкома Михаил Боценко поучаствовал в разборе завалов:



- В прошлые выходные мы провели здесь первый субботник. В нем приняли участие 120 человек. Сегодня собралось чуть больше 100. Здорово, что наши предприятия и организации откликнулись на призыв, не остались в стороне. Вы видите, что работы много. Мы планируем благоустроить сельский сквер. Сделаем дорожки, установим лавочки, высадим новые деревья. Надеюсь, сквер станет любимым местом отдыха местных жителей. Пришкольную территорию, пострадавшую от разгула стихии, тоже приведем в порядок. Сделаем ее красивой и удобной для ребят.





Заместитель председателя райисполкома Дмитрий Степанюк курирует вопросы строительства, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Он рассказал об ущербе, который нанес ураган Малоритскому району:



- Повреждены 140 километров линий электропередач. Пришлось заменить 41 опору. Предстоит вырубить 70 га леса, провести санитарную рубку на 200 гектарах, убрать захламленность на 100 гектарах. На прошлой неделе 147 физических лиц обратились с заявлениями о возмещении ущерба в Белгосстрах. Пострадали не только дома и хозпостройки жителей района, но и производственные помещения сельхозпредприятий. Им выделено 2100 листов шифера. Буквально каждый день на территории Великоритского сельсовета работает техника ЖКХ. Надеемся, что последствия урагана устраним к началу августа.





В субботнике также приняли участие пограничники и сотрудники РОВД. Руководитель райотдела милиции Виталий Гончарук отметил, что он и его коллеги не могли остаться в стороне:



- В Великориту приехали семь сотрудников РОВД. Небольшой, но вполне боевой отряд. Все мы знаем о последствиях урагана, знаем, что людям нужна помощь. Поэтому сегодня мы здесь и готовы поработать «с огоньком».



Председатель Великоритского сельсовета Виктор Киричун говорит, что такая помощь дорогого стоит:



- Хочу поблагодарить всех, кто не остался в стороне. Малоритское райпо оперативно обеспечило пострадавших стройматериалами. Шифер, рубероид, гвозди развозили буквально до полуночи. Сотрудники ЖКХ здесь работают почти две недели, занимаются уборкой территории от завалов. Спасатели удаляют особенно высокие деревья, которые могут быть опасны для жилых домов. Сейчас мы собираем информацию о разрушенных надгробиях. Постараемся помочь с их восстановлением. Ремонт крыш, заборов практически завершен. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Это главное…



















