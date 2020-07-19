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Есть ли шансы у Тихановской победить Лукашенко

19.07.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До выборов президента в Беларуси остается три недели. С начала кампании в стране уже 25 политзаключенных, в том числе потенциальный кандидат в президенты, главный конкурент Лукашенко Виктор Бабарико, а также блогер Сергей Тихановский, которому не дали зарегистрировать инициативную группу. На мирных акциях и в “очередях солидарности” за это время задержаны более тысячи беларусов, сообщает Настоящее время.

Есть ли шансы у Тихановской победить Лукашенко
Светлана Тихановская. фото Сергея Гапона. AFP
Несмотря на репрессии активность граждан не спадает. 15 июля в Минске около двух тысяч человек пришли к ЦИК подать жалобу из-за отказа в регистрации Бабарико и Цепкало – и вновь были задержаны десятки людей.

16 июля стало известно об объединении предвыборных штабов трех ведущих оппонентов Лукашенко. Кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая пошла на выборы вместо арестованного мужа, Мария Колесникова, глава штаба не допущенного к выборам Виктора Бабарико, а также Вероника Цепкало, супруга еще одного конкурента действующего президента и незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало, провели пресс-конференцию, на которой обозначили ключевые позиции.

Они призывают избирателей прийти на выборы, требуют освободить политзаключенных, просят граждан участвовать в наблюдении за голосованием и, самое главное, обещают провести повторные выборы после нынешних президентских, уже честные.

Еще одно событие потрясло беларусов. Известный ресторатор Вадим Прокопьев, недавно покинувший Беларусь, опубликовал видео, в котором вызывал действующего президента Лукашенко на дуэль. Через два дня было опубликовано очень жесткое обращение к несостоявшемуся дуэлянту. “Чувствую за собой полное право перейти на “ты”. И сообщить то, что о нем давно думаю”, – написал Прокопьев.

Обращаясь к Лукашенко, ресторатор сказал, что тот “проиграл по-любому” – “даже если набьешь тюрьмы битком, даже если введешь комендантский час, даже если коллега с Лубянки пришлет помощь”. Прокопьев рассказывает, какая расплата ждет президента и его приближенных. Видео заканчивается списком политзаключенных и задержанных на акциях солидарности в разных городах Беларуси 14 июня.

“Лукашенко не видит пока в Тихановской соперника”

Политолог Валерий Карбалевич в эфире программы “Вечер” рассказал, на что намекает ресторатор Прокопьев и есть ли шансы у Светланы Тихановской победить на президентских выборах.


— Действительно ли в окружении Лукашенко не все так гладко? Об этом намекал Прокопьев.

— Пока никаких признаков раскола элит нет. Пока восстание масс не было поддержано какими-то процессами внутри правящей команды. Все государственные институты работают как часы, особенно силовые структуры – выполняют все команды по политическим репрессиям. Поэтому я пока не вижу никаких признаков кризиса элит.

— Как вы оцениваете пресс-конференцию объединенной оппозиции?

— Можно оценивать по-разному. Можно, конечно, критиковать этих девушек, которые уже стали заметными политиками. А можно говорить о том, что их объединение как раз дало надежду гражданскому обществу, что еще не все потеряно, что выборы не закончились, что еще можно попытаться что-то сделать. Это объединение, эта пресс-конференция вселила надежду снова в то новое белорусское большинство, которое вышло на политическую арену в ходе этой избирательной кампании.

Но тут есть одна проблема. Объединить штабы просто. Как объединить электорат? Вот здесь я вижу определенную проблему, потому что электорат Светланы и Сергея Тихановских и электорат Виктора Бабарико и Валерия Цепкало – они немного разные.

— То есть электорат Бабарико не факт, что пойдет голосовать за Тихановскую?

— Это и есть та самая проблема, которую, мне кажется, должны пытаться решать эти объединенные штабы.

— Обещание Тихановской о том, что в случае победы она освободит всех политзаключенных и назначит новые выборы, – это не решение той проблемы, о которой вы говорите?

— В какой-то мере – да, но на это надо было как раз сделать акцент. И это заявила не сама Светлана, это заявила Вероника Цепкало, насколько я помню. Это действительно важно, потому что если электорат Светланы Тихановской – это люди, которые руководствуются принципом “кто угодно, только не Лукашенко”, то электорат Бабарико и Цепкало хотел бы делать рациональный выбор, хотел бы во главе государства поставить эффективных менеджеров. Бабарико и Цепкало как раз в этом образе и выступали. А Светлана в этом образе смотрится не очень.

Поэтому если ее обещание будет жестко ориентировано на то, что она приходит к власти только для того, чтобы провести новые демократические выборы, – это, наверное, был бы такой рациональный выбор, который поддержал бы электорат и Бабарико, и Цепкало.

Светлана с самого начала позиционировала себя как технического кандидата, как человека, который не претендует на должность президента. Она вступила в эту кампанию только ради того, чтобы морально поддержать своего мужа Сергея. А теперь она неожиданно оказалась на острие всех надежд и всех симпатий, всего протестного потенциала в стране. И эту неожиданную роль ей, конечно, выполнять тяжело.

— А вы понимаете, почему ее не снимают с выборов?

— Лукашенко не видит пока в ней соперника, не видит в ней опасности. Он считает, что если перед белорусами встанет дилемма – голосовать за домохозяйку или голосовать за умудренного большим политическим опытом политика, – то даже люди, скептически относящиеся к нему, встав перед такой дилеммой, будут голосовать за него. Такова его логика, таковы его представления.
 
Теги: Минск
 
 
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До выборов президента в Беларуси остается три недели. С начала кампании в стране уже 25 политзаключенных, в том числе потенциальный кандидат в президенты, главный...
 
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