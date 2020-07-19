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Узбекский полузащитник Жасур Яхшибоев выступает за «Шахтер» на правах субаренды
Источник материала: Партизан
Права на футболиста принадлежат не «Пахтакору», а агентам Яхшибоева, которые успели выкупить контракт футболиста у узбекского клуба.
В этом сезоне Яхшибоев сыграл в 14 играх за «Энергетик-БГУ», в которых забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи. В дебютном матче за «Шахтер» нападающий забил 1 мяч, пишет
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Права на футболиста принадлежат не «Пахтакору», а агентам Яхшибоева, которые успели выкупить контракт футболиста у узбекского клуба.
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