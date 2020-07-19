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«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый мост через Сож решил многие трудности. Людям, в целом, стало проще жить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новый транспортный маршрут заново открыл и старую традицию этих мест. Не просто местная достопримечательность, а место, куда едут паломники из разных стран.
Голубая криница. Местный источник в народе считают чудотворным.
Андрей Кунец, житель Могилева:
Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов:
С нашей криницей еще связана такая легенда о том, что здесь можно попросить ребенка. В какой-то степени высокую рождаемость Славгородчины мы также связываем с криницей.
Будучи в этом районе, трудно отказаться от посещения такого удивительно красивого места. Вот и Президент тоже сюда заглянул.
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«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны
Новости Беларуси. Новый мост через Сож решил многие трудности. Людям, в целом, стало проще жить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этого момента жители ждали...
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