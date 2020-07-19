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«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны

19.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый мост через Сож решил многие трудности. Людям, в целом, стало проще жить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси

Новый транспортный маршрут заново открыл и старую традицию этих мест. Не просто местная достопримечательность, а место, куда едут паломники из разных стран.

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны

Голубая криница. Местный источник в народе считают чудотворным.

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны

Андрей Кунец, житель Могилева:
Есть такая традиция у нас: три раза должны пройти туда и обратно. А люди более закаленные могут и окунуться три раза. Отец у меня даже плавал. Но окунаться, конечно, нужно в очень жаркую погоду, потому что водичка здесь очень холодная, +4 градуса постоянно. Вода лечебная, здесь глина.

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны

Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов:
Приезжают паломники из Российской Федерации, Украины, самое интересное, из Западной Европы, Польша, Германия. Если кто-то был 14 августа на Маковей, здесь за три дня до 100 тысяч человек приезжают только набрать воду. Вера в чудотворную силу воды.

С нашей криницей еще связана такая легенда о том, что здесь можно попросить ребенка. В какой-то степени высокую рождаемость Славгородчины мы также связываем с криницей.

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны

Будучи в этом районе, трудно отказаться от посещения такого удивительно красивого места. Вот и Президент тоже сюда заглянул.

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Анисовец, Андрей Кунец, Светлана Езерская

 
Теги: Могилев
 
 
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