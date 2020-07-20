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Госстандарт: с начала года в реестр опасной продукции включено около 1 000 товаров
Источник материала: ОНТ
О стандартах, о том, как они меняются с течением времени, для чего нужны и о том, как не допустить некачественную продукцию на отечественный рынок. Смотрите интервью с председателем Государственного комитета по стандартизации Валентином Татарицким.
Подробности – в видеоинформации.
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О стандартах, о том, как они меняются с течением времени, для чего нужны и о том, как не допустить некачественную продукцию на отечественный рынок. Смотрите интервью...
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