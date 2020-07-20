Тина Кароль: Витебская земля особенная, она рождала много звезд. Интервью ОНТ

Источник материала: ОНТ

На «Славянский базар» в Витебске съехалось множество знаменитых гостей. В их числе оказалась и украинская певица Тина Кароль. В интервью программе «Контуры» на ОНТ артистка поделилась своими впечатлениями от фестиваля в Витебске, а также рассказа о смысле сохранения национальных традиций.





Тина Кароль, народная артистка Украины:

Сегодня для меня не просто выступление, а желанная, ожидаемая мною поездка в Витебск на «Славянский базар». И здесь у вас есть церквушка маленькая, которую я обязательно должна посетить. Это моя традиция. Я каждый свой приезд молюсь и загадываю, прошу о своих желаниях, мечтах – и они сбываются.

Анна Волковец, корреспондент:

- Вы ее случайно нашли?

- Я гуляла на своем «Славянском базаре» первом, когда мне было 17 лет, я была на днях Украины и еще не была Тиной Кароль. Мы приехали втроем с девочками из музыкального училища петь какую-то песню. Наш номер не был достаточно подготовлен, программа была растянута, и его решили снять. И меня сняли с концерта, и я очень расстроилась. Для меня это была заветная мечта, и вот я здесь, и мой номер отменяют. Я гуляла в слезах и нашла эту церквушку. Она уникальна. В этом месте есть какой-то колодец энергии доброты, чистоты. Прямо открыт портал. Особенное место, и с тех пор все наладилось, больше меня с программы не снимают.

- И мы тоже верим, что в эти дни на Витебской земле случается что-то особенное.

- Да, Витебская земля особенная, она рождала много звезд, и сегодня тоже засияют – у вас детский фестиваль и взрослый – маленькая звезда и большая.

- Почему это не теряет своей актуальности, и вы сегодня как эксперт в конкурсном деле можете оценить. Это важно?

- Это важно. Молодому исполнителю выступить на сцене в конкурсной программе, почувствовать свои силы, понять – может ли он быть конкурентоспособным. Это важно. Конкурентная среда закаляет и делает из меломана бойца.

- В одном из ваших интервью я прочитала, как вы рассуждаете о национальной идентификации, и так узнала о вашем проекте «Рождественская история». Какой смысл вы вкладываете в сохранение традиций и само понятие национальной идентификации?

- Наши культуры очень богаты, и наша история очень богата. Потом пришло время, когда все стали равны. А теперь пришло время вновь вернуться к истокам и знать свою самоидентификацию. Означает, что у тебя есть фундамент. Когда у нации есть культурный фундамент – это самое крепкое, самая уверенная в себе и долгожительная нация. И сегодня мы готовим для вас сюрприз – я запою на белорусском языке.

- Это ваше было решение спеть на белорусском?

- У меня спросили могу ли я? А я говорю – я хочу! Не просто могу, с удовольствием, с огромной радостью.

- Сегодня вы чувствуете себя счастливой в этом мире, в этой сцене, там, где вы находитесь?

- Я счастливая в своей несчастности. Я несчастная в своем счастье. И поэтому все грани, все оттенки состояния – это то, что наполняет ваш сегодняшний день. Не относитесь к тому, что день прошел зря – такой фразы не смейте даже говорить. День прошел – и будьте рады, что он был у вас. В каждом дне старайтесь созидать, творить, разрешать себе мечтать о полете на Луну, вот как Илон Маск.

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