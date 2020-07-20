«Смею напомнить: мы это проходили». Лукашенко заявляет о схожести нынешней ситуации с происходящим в 2010 году









— Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени, — отметил А. Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады 16 июля. — Ввели санкции, наклоняли. Не получается… И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду, и бросив на Дом правительства.





Затем Лукашенко дал свою трактовку происходившего в 2010-м.





— Там 400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно. Плюс еще 400, которые могли там шевелиться. А остальные — это зеваки. — заявил белорусский лидер. — И в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание.





По мнени. Лукашенко, нынешняя ситуация схожа с той в некоторых деталях.





— Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален, — добавил А. Лукашенко. — Генерал Равков (госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков. — прим. Ред.) правильно сказал — никто на нас извне нападать не будет, ситуация другая.