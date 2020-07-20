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Модель дошла до финала конкурса бикини, но люди в ступоре. Они узнали, сколько ей лет, и не поверили глазам

20.07.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американка дошла до финала конкурса купальников, оставив позади себя тысячи соперниц, но людям трудно поверить, что она уже готовится выйти на пенсию. Несмотря на свой возраст, модель обладает шикарным телом и с легкостью уведет парня у более молодой девушки.

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kathy Jacobs (@ageisbeauty) 26 Апр 2020 в 9:04 PDT

Кэти Джейкобс из Калифорнии долгое время искала себя и, как это нередко бывает, сменила несколько профессий. Женщина работала пекарем, пробовала выпускать собственную косметику и даже убиралась в салоне красоты, чтобы платить по счетам, пишет VT.

Однако 2020 год стал переломным в жизни американки: она приняла участие в конкурсе бикини, организованном журналом Sports Illustrated.

— Я бросила работу с минимальной зарплатой, ради которой подметала пол в салоне красоты. Сказала всем, что я хочу сделать последний «выстрел», — сказала она.

Женщина дошла до финала состязаний и оставила позади себя тысячи соперниц. Казалось бы, что в этом удивительного, вот только Кэти исполнилось 56 лет. Своим примером Джейкобс доказывает, что возраст — просто цифра, ведь людям трудно поверить, что ей уже скоро на пенсию.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kathy Jacobs (@ageisbeauty) 3 Июл 2020 в 7:42 PDT

Девушки постоянно спрашивают у Джейкобс, как ей удается так хорошо выглядеть, но женщина уверяет: никакого секрета тут нет. В беседе с журналистами Кэти рассказала, что она использует особые средства по уходу за кожей, которые содержат витамин С, и следит за своим питанием.

— Я не ем хлеб, макароны, картофель, рис и мясо. Только рыба и никакого сахара, — говорит женщина.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kathy Jacobs (@ageisbeauty) 27 Фев 2020 в 5:28 PST

Впрочем, американка призналась, что однажды обращалась к пластическим хирургам. Женщине вкололи немного наполнителя в губы и сделали небольшую подтяжку лица, но Джейкобс не видит в этом ничего зазорного.

— Я сделала это недавно. Если 20-летние делают пластику, то почему в моем возрасте это воспринимается как какое-то клеймо. Да, я не хочу быть похожей на женщин своего возраста, — делится она.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kathy Jacobs (@ageisbeauty) 18 Июн 2020 в 7:27 PDT

А еще Кэти — инстаграм-блогерша, за обновлениями которой следят 70 тысяч подписчиков. Она регулярно балует их своими фотографиями, подчеркивающими ее внешние данные, а фолловеры с трудом верят в ее возраст.

 
 
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Американка дошла до финала конкурса купальников, оставив позади себя тысячи соперниц, но людям трудно поверить, что она уже готовится выйти на пенсию
 
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