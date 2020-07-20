Cтроительство соцобъектов в Минской области: в Столбцах планируется строить школу. А что в Несвиже?

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Учреждения образования, физкультурно-оздоровительные комплексы и новое здание поликлиники появятся в Минской области в 2021-2023 годах. Планируется возвести более десяти объектов. Все они выбраны с учетом мнений людей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков.

“Объекты были выбраны как с учетом мнений, звучавших во время приемов граждан и прямых телефонных линий, так и исходя из потребности, которую видит местная власть и Миноблисполком. Таким образом мы стараемся предупредить будущие обращения людей. План по строительству определен с учетом наиболее острой необходимости”, – отметил Алексей Быков.

Некоторые объекты появятся уже в ближайшее время. Так, в этом году начнут строить школу в Столбцах. В планах приступить к возведению детского сада – начальной школы в микрорайоне №11 Восточный в Молодечно (сейчас завершается проектирование). В 2021 году достроят детское дошкольное учреждение в Михановичах.

В перспективе детское дошкольное учреждение и школа появятся в Фаниполе, физкультурно-оздоровительные комплексы откроются в Дзержинске, Старых Дорогах и Узде. Детские сады предусмотрены в Любани и поселке Дружный.

В Несвиже проектируется здание поликлиники при центральной районной больнице.

Поручение по возведению объектов в том числе в Минской области определено в распоряжении Президента “О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения”. В документе прописаны меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко. Обеспечивать выполнение поручений по регионам будет Совет Министров совместно с облисполкомами.