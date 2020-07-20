ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Cтроительство соцобъектов в Минской области: в Столбцах планируется строить школу. А что в Несвиже?

20.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Учреждения образования, физкультурно-оздоровительные комплексы и новое здание поликлиники появятся в Минской области в 2021-2023 годах. Планируется возвести более десяти объектов. Все они выбраны с учетом мнений людей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков.

“Объекты были выбраны как с учетом мнений, звучавших во время приемов граждан и прямых телефонных линий, так и исходя из потребности, которую видит местная власть и Миноблисполком. Таким образом мы стараемся предупредить будущие обращения людей. План по строительству определен с учетом наиболее острой необходимости”, – отметил Алексей Быков.

Некоторые объекты появятся уже в ближайшее время. Так, в этом году начнут строить школу в Столбцах. В планах приступить к возведению детского сада – начальной школы в микрорайоне №11 Восточный в Молодечно (сейчас завершается проектирование). В 2021 году достроят детское дошкольное учреждение в Михановичах.

В перспективе детское дошкольное учреждение и школа появятся в Фаниполе, физкультурно-оздоровительные комплексы откроются в Дзержинске, Старых Дорогах и Узде. Детские сады предусмотрены в Любани и поселке Дружный.

В Несвиже проектируется здание поликлиники при центральной районной больнице.

Поручение по возведению объектов в том числе в Минской области определено в распоряжении Президента “О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения”. В документе прописаны меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко. Обеспечивать выполнение поручений по регионам будет Совет Министров совместно с облисполкомами.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учреждения образования, физкультурно-оздоровительные комплексы и новое здание поликлиники появятся в Минской области в 2021-2023 годах. Планируется возвести более...
 
Новости дня
Новости разные
 
Резко похудевшая Кейт Миддлтон обеспокоила супруга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика