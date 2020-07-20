Штаб Тихановской заявил о разработке IT-решения для подсчета голосов на выборах

Источник материала: Tut.by

Более 200 человек из разных стран в настоящее время работают над разработкой IT-платформы, с помощью которой альтернативные кандидаты намерены бороться с возможными нарушениями в ходе голосования на президентских выборах, пишет Interfax.by .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«В инициативе участвуют более 200 неравнодушных граждан нашей страны, проживающих в Беларуси, Украине, Чехии, Германии, других странах. Прямо сейчас группы талантливой молодежи работают над созданием того IT-решения, которое поможет минимизировать фальсификации на предстоящих выборах», — заявила Вероника Цепкало (жена экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало, которому ЦИК отказал в регистрации).

Цепкало выступила на первом публичном митинге кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, который прошел в воскресенье в Дзержинске (Минская область).

Как сообщалось, на прошлой неделе штабы Тихановской, Цепкало, а также штаб незарегистрированного претендента Виктора Бабарико заявили об объединении. Усилия трех штабов направлены в поддержку Светланы Тихановской.

Штаб Тихановской вел трансляцию митинга.

Представитель штаба Бабарико Мария Колесникова в своем выступлении заявила, что в данный момент «важно проявить несогласие с действиями правительства».

«На наше законное право подавать жалобы власти нам плюют в лицо отказами и отписками. Они вызывают ОМОН, меряют очередь этой линейкой своей странной. Пусть это нас только раззадорит. Мы должны продолжать дальше двигаться, любыми законными способами выражать свое мнение, показывать свое несогласие. Сейчас фиксируется каждая отписка, каждое недобросовестное выполнение своих обязанностей чиновниками. Каждая попытка фальсификации на выборах будет зафиксирована и обнародована», — заявила Колесникова.

Тихановская в своем выступлении призвала белорусов прийти на выборы 9 августа. «Мы объединили свои усилия, чтобы победить. Но этого мало на самом деле. Нам надо объединить усилия всех белорусов, всех людей нашей страны», — сказала кандидат.

При этом она подчеркнула, что объединенные штабы выступают за освобождение всех политзаключенных. «Свободу Тихановскому и всем остальным политзаключенным!» — заявила Светлана Тихановская, которая является женой арестованного блогера Сергея Тихановского.

Президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты 5 претендентов, отказав в регистрации экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало.