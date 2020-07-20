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5 вещей, которые спасут скучный офисный стиль

20.07.2020 10:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 вещей, которые спасут скучный офисный стиль

Порой хочется добавить оригинальности и красок в скучный офисный дресс-код. Рассказываем о вещах, при помощи которых это можно сделать безопасно для репутации и вдохнуть жизнь даже в самый скучный офисный образ.

1. Трендовый пиджак

Обратите внимание на очень трендовые в 2020 году модели удлинённого пиджака. Такая особенность сделает его менее строгим и добавит ему нотку расслабленности. Обращайте внимание на цвета, отличные от классической чёрно-белой цветовой гаммы. Если же ваш дресс-код этого не допускает, то сыграйте на контрасте. Подберите к чёрному костюму белый пиджак, а к белому костюму – чёрный. 


2.   Бермуды

Для того, чтобы выглядеть строго и стильно в офисе, вовсе необязательно обливаться потом в жарком пиджаке и брюках. Обратите внимание на трендовые в сезоне лета-2020 бермуды. Такой предмет гардероба смотрится вполне уместно в деловом образе. Выбирайте сдержанные оттенки: белые или бежевые. Также обращайте внимание на материал. Он должен быть плотным. 


3. Футболка с подплечниками

Самое время летом отказаться от надоедливых и скучных классических рубашек и надеть модную в этом сезоне футболку с подплечниками. Они выглядят очень смело и дерзко, а также заметно освежает вас образ. 


4. Цепь

Удивительно, но такой «мужественный» аксессуар способен преобразить даже самый скучный офисный образ. А его скромный дизайн не вызовет вопросов у вашего руководства. 


5. Мюли

Если с вашим дресс-кодом на работе всё печально и к нему слишком строги, то советуем вам поэкспериментировать с обувью. Яркие мюли отлично впишутся даже в скучный офисный образ и придадут ему перчинки.


 фото: Pinterest

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Порой хочется добавить оригинальности и красок в скучный офисный дресс-код. Рассказываем о вещах, при помощи которых это можно сделать безопасно для репутации и...
 
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