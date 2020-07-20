Убивший более 70 женщин «ангарский маньяк» сознался в новых расправах

Источник материала: ОНТ

«Ангарский маньяк» Михаил Попков признал вину в еще в двух преступлениях, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СК.

По данным источника, в убийствах он сознался добровольно, написал явки с повинной, затем его этапировали из колонии в СИЗО-1 в Иркутске.

В частности, речь идет об убийствах двух женщин в 1995 и 1998 годах в Ангарске. Попков заявил, что совершил их он. Ранее о своей причастности к ним он не рассказывал.

По второму эпизоду следователи собирают доказательства, по их словам, на это понадобится много времени.

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