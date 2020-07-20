﻿ Объединенные Арабские Эмираты отправили космический зонд на Марс. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Объединенные Арабские Эмираты отправили космический зонд на Марс

20.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Объединенные Арабские Эмираты отправили космический зонд на Марс

Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Марсу. Ученые и исследователи в ОАЭ надеются, что миссия позволит получить новые знания об этой планете, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Космический зонд Hope (англ. «надежда») начал свое путешествие к Марсу, которое продлится семь месяцев, утром 20 июля. Он был выведен в космос ракетой-носителем H-2A со стартовой площадки в Центре космических исследований Танэгасима (юго-западная часть Японии).

Как сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, цель миссии ОАЭ на Марс — изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое дольше земного. Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури. Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Исследовательский аппарат длиной около 8 м весит примерно 1,5 т. ОАЭ планируют вывести его на орбиту Марса в 2021 году, когда страна будет отмечать 50-летие своего основания. Одна из целей миссии — способствовать снижению зависимости ОАЭ от нефти и переходу к экономике, основанной на знаниях.

До осени текущего года на Марс должны отправиться два других космических аппарата — американский марсоход миссии «Марс-2020» NASA под названием Perseverance (англ. «настойчивость») и китайский марсоход Tianwen 1 (кит. «вопросы к небесам»). Главные цели обеих миссий — выяснить, есть ли жизнь на Марсе, и понять, может ли атмосфера на планете в будущем стать пригодной для колонизации.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Марсу. Ученые и исследователи в ОАЭ надеются, что миссия...
 
Новости дня
Новости разные
 
5 вещей, которые спасут скучный офисный стиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика