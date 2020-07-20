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Объединенные Арабские Эмираты отправили космический зонд на Марс
20.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Марсу. Ученые и исследователи в ОАЭ надеются, что миссия позволит получить новые знания об этой планете, сообщает японская телерадиокомпания
Космический зонд Hope (англ. «надежда») начал свое путешествие к Марсу, которое продлится семь месяцев, утром 20 июля. Он был выведен в космос ракетой-носителем H-2A со стартовой площадки в Центре космических исследований Танэгасима (юго-западная часть Японии).
Как сообщает немецкая телерадиокомпания
Исследовательский аппарат длиной около 8 м весит примерно 1,5 т. ОАЭ планируют вывести его на орбиту Марса в 2021 году, когда страна будет отмечать 50-летие своего основания. Одна из целей миссии — способствовать снижению зависимости ОАЭ от нефти и переходу к экономике, основанной на знаниях.
До осени текущего года на Марс должны отправиться два других космических аппарата — американский марсоход миссии «Марс-2020» NASA под названием Perseverance (англ. «настойчивость») и китайский марсоход Tianwen 1 (кит. «вопросы к небесам»). Главные цели обеих миссий — выяснить, есть ли жизнь на Марсе, и понять, может ли атмосфера на планете в будущем стать пригодной для колонизации.
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Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Марсу. Ученые и исследователи в ОАЭ надеются, что миссия...
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