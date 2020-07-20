Камень, дерево, металл. Прогулялись по дачам и коттеджным поселкам в поисках идей для забора

Источник материала: Tut.by

Одна из главных дилемм владельца загородного дома — какой забор поставить на границе участка. Ольга, та самая минчанка , которой удалось построить красивый дачный дом за 16 тысяч долларов, этому вопросу посвятила немало времени и объехала не один коттеджный поселок в поисках идей. А для REALTY.TUT.BY она подготовила целое исследование на тему популярных у белорусов видов заборов. Спойлер: самые крутые — не из металлопрофиля.





Забор нужен, но какой?

Вот уже месяц, как я перебралась жить в свой домик. За городом летом — рай. По вечерам в гости захаживают зайцы, по утрам — аисты. Представьте: рано утром с чашкой кофе вы выходите на террасу, усаживаетесь на ступени лицом к восходящему солнцу и слушаете птиц. Все, день удался.



Ольга. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После работы и до наступления темноты остается еще много времени на всякие милые поделки «для уюта» и на постепенное приведение в порядок участка.

Через месяц жизни на даче пришла к выводу: нужен забор. Но какой?

Мне нравится дерево. Да, не самый практичный материал, но самый душевный. Без колебаний я выбрала его для своего «места силы» — дачного домика — в качестве основного строительного материала. И дуб на участке уже посадила. А вот с забором все оказалось сложнее. 115 метров забора из хорошей доски — мероприятие, как выяснилось, совсем не из дешевых.





Решила изучить и другие варианты и не отказала себе в удовольствии покататься по «городам и весям» и посмотреть, какие заборы делают люди.

От профиля до камня

В дорогих коттеджных застройках, конечно, есть на что посмотреть: многие заборы там тянут на самостоятельное произведение искусства (с соответствующей стоимостью), но делать такой у себя на даче несколько странно — цена их явно выше, чем всего моего домика.

Для полноты картины покаталась по новым садоводческим товариществам и старым частным застройкам.

По моим наблюдениям, абсолютным и бесспорным лидером является забор из одностороннего профнастила коричневого и зеленого цветов. Реже красные и синие. Есть варианты заборов из металлического штакетника, бетонных панелей, 3D-сетки, обычной сетки-рабицы, кованые и всякие разные более редкие экземпляры.

Заборы из профлиста делают с фундаментом и без, на всю высоту забора и в комбинации с бетонными панелями или кладкой из блоков. Существенный минус такого забора — непривлекательная «белая» внутренняя сторона. Существенный плюс — полностью спрячет вас от посторонних глаз.









Достаточно симпатично выглядят заборчики из металла с имитацией фактуры дерева — они двусторонние, что, соответственно, отражается и на цене.





Особняком в моей классификации стоят заборы из металлического штакетника: эдакий компромисс между деревянным и более практичным металлическим. Можно (что часто и делают) монтировать штакетины на раму в шахматном порядке изнутри и снаружи. Более бюджетные варианты окрашены только с одной стороны, более дорогие имеют двустороннюю окраску. Цветовое решение достаточно разнообразно. Несомненным плюсом будет возможность замены отдельных ламелей в случае необходимости. Если производители не обманывают и полимерное покрытие действительно устойчиво к ультрафиолету, не выгорает со временем и не будет спорить с новыми замененными элементами по цвету.









Заборы из 3D-панелей — достаточно современное решение — лаконичное, аккуратное, и больше мне про такие заборы сказать особо нечего.





Есть, конечно, и приверженцы постулата «Мой дом — моя крепость». Такие хозяева выбирают забор из блоков или кирпича. Как мне кажется, это решение морально несколько устарело, но имеет право на существование.









Есть и совсем оригинальные экземпляры из булыжников.





В старой застройке огромное количество заборов из бетонных панелей. Основная часть — унылого серого цвета. Но некоторые покрашены в весьма жизнерадостные цвета.





Отметила про себя, что если забор расположен слишком близко к земле, а между ним и грунтовой дорогой нет хотя бы метрового газона, то после дождичка в четверг придется постоять с «керхером» и смыть грязь. А по мелко нарубленной и прилипшей к забору траве можно понять, что в хозяйстве есть триммер. В общем, ограждение с фундаментом более практичное решение.





Деревянная классика

Но больше всего меня интересовали деревянные заборы. Если не принимать во внимание старый добрый деревянный штакетник, то сейчас очень модным стало делать заборы из необрезной доски (не путать с горбылем).





Таких заборов в команде «новых деревянных» — чуть ли не большинство. Одни хозяева доски шлифуют и обрабатывают пропитками или красками, другие — красят прямо как есть, без шлифовки, третьи и вовсе не красят.





Из тенденций следует отметить горизонтальное расположение досок у большинства заборов.





Достаточно много встречается вариаций на тему заборов-ранчо. Это современный вариант забора с горизонтальным расположением ламелей (они могут быть и металлические, и деревянные).





Деревянные заборы также встречаются на фундаментах и без, в комбинации с блоками, кирпичами и металлом.









Обратила внимание на большое количеств заборов со столбами из бетона, кирпича и блоков. И большинство из них выглядят непрезентабельно из-за высолов — проступающих на поверхности белых разводов.





Из наблюдений: самое большое количество покосившихся столбов — среди тех, что сложены из кирпича, а самое большой количество наклонившихся пролетов — бетонных.





Видела огромное количество старых деревянных заборов, которые могли бы превратиться в стильное ограждение и стать украшением участка, если бы их просто покрасили, например, в черный цвет.



Фото:holtwoodhipster.blogspot.com

Встречаются и весьма «заковыристые» варианты с обилием клепок и хитросплетений.









Надо сказать, что разнообразие деревянных заборов меня действительно порадовало. Да, у них есть все те же проблемы в виде грязи и травы. Да, их нужно периодически подкрашивать. Но именно до них, проходя мимо, хочется дотронуться рукой, и они радуют глаз.





Каким будет мой забор?

Раньше, проезжая мимо частных домов, огороженных заборами, я не задумывалась о стоимости этих самых заборов. Сейчас, подсчитав примерную стоимость различных вариантов, несколько приуныла и стала с пиететом смотреть на тех, кто заборами уже обзавелся.

Как и в случае со строительством дома, пришлось поразмыслить над альтернативным вариантом.

Было принято бюджетное решение огораживать участок сеткой-рабицей в ПВХ-оплетке. Такая сетка вполне симпатично выглядит, не проводит электричество, не подвержена ржавчине, долговечна и проста в монтаже. К тому же забор из сетки не создаст у находящегося внутри ощущения «запертости» в консервной банке. А визуальной защищенности буду добиваться с помощью живой изгороди. Во всем этом пока есть только одно «но». Несмотря на то, что полимерное покрытие существует различных цветов, в Беларуси в свободной продаже представлено исключительно зеленое. Поэтому свои «перламутровые пуговицы» — сетку в черной оплетке — мне еще предстоит найти.



Фото: landshaftdizajn.ru

Но экономия экономией, а какой-то «изюм» привнести в ограждение все-таки хочется. Как и в прошлый раз, идею почерпнула в интернете. Калитку и ворота сделаю из деревянных брусков на металлической раме — такая входная группа будет отлично перекликаться с решетками на террасе.



Идея для забора

На террасу я брала еловый брусок 40×40 мм — техсушки и строганый. Однако строганы там только две стороны. Это, конечно, дополнительные трудозатраты на шлифовку, но они не критичны на таком объеме. Даже если у вас нет нужных инструментов, их легко можно взять напрокат. Уже шлифованные бруски будут грунтоваться и окрашиваться в нужный оттенок. А затем крепиться на раму из металла.



Идея для забора

Конечно, установку столбов и прочие «серьезные» вещи будут делать профессионалы. А у меня уже наметилась добрая традиция: свой отпуск я провожу со шлифмашинкой в руках. Думаю, что должно получиться интересно.