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Лукашенко заявил, что в кризис поддержку от государства получат не все
20.07.2020 13:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
20 июля Александр Лукашенко встретился с руководством Нацбанка. Во время встречи президент заметил, что те, кто сложил руки и увольнял в кризис людей, на поддержку от государства могут не рассчитывать.
Общаясь с представителями главного финучреждния страны, Александр Лукашенко напомнил, что ранее новому правительству Беларуси он приказал не допустить падения нацэкономики в 2020 году. Такая же задача стоит и перед Нацбанком, подчеркнул он.
Лукашенко отметил, что ждет более активного участия в данном процессе.
«Это не мечтания. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году», - сказал президент.
Лукашенко коснулся и вопроса госпомощи для предприятий. По его словам, на поддержку властей могут не рассчитывать, те «кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять». А вот компании с «живыми» экспортными контрактами и инвестпроектами получат помощь обязательно.
По мнению главы государства, такая господдержка – это возвратные деньги.
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20 июля Александр Лукашенко встретился с руководством Нацбанка. Во время встречи президент заметил, что те, кто сложил руки и увольнял в кризис людей, на поддержку...
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