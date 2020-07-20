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Ярмарка по продаже ремесленных изделий и товаров народных промыслов состоится 1 и 2 августа в Бресте

20.07.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Приглашаем принять участие в ярмарке 1 и 2 августа.

Ярмарка по продаже ремесленных изделий и товаров народных промыслов состоится 1 и 2 августа в Бресте

Приглашаем принять участие в ярмарке по продаже ремесленных изделий и товаров народных промыслов, которая будет проводиться 1 и 2 августа 2020 г. в г. Бресте по улице Гоголя, с режимом работы с 10.00 до 19.00 часов.

По вопросам участия в ярмарке ремесленников, обращаться в государственное предприятие «Торговый сервис и потребительский рынок» по адресу: г. Брест, ул. Воровского, 19 (приемная), 3 этаж, каб. 305, контактные телефоны: 25 95 52, 51 55 07 (тел./факс), заявление также можно отправить по e-mail: bresttorg1@tut.by или по тел./факсу 51 55 07.

Ярмарка по продаже ремесленных изделий и товаров народных промыслов состоится 1 и 2 августа в Бресте

Для участия в ярмарке необходимо соблюдение следующих условий:

Оборудование:

- зонты, палатки (при необходимости) цвет- бежевый (однотонный);

- скатерть – цвет бежевый (однотонный) или натуральный лён.

Одежда в национальном стиле (белые рубахи, фуфайки с национальным белорусским орнаментом, вышиванки, национальные пояса)

 
Теги: Брест
 
 
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  Приглашаем принять участие в ярмарке 1 и 2 августа. Приглашаем принять участие в ярмарке по продаже ремесленных изделий и товаров народных промыслов, которая...
 
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