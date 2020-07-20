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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии в «Формуле-1»

20.07.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии в «Формуле-1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии в «Формуле-1».

Британец, стартовавший с первой позиции, не оставил соперникам шансов и одержал вторую победу в сезоне. Вторым завершил гонку пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который сохранил позицию в борьбе с еще один гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом.

По итогам трех этапов Хэмилтон в общем зачете набрал 63 очка, на пять баллов опережая Боттаса. На третью позицию поднялся Ферстаппен.

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии в «Формуле-1». Британец, стартовавший с первой позиции, не оставил соперникам шансов и одержал...
 
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