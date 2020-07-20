|
Николай Козеко: «Иногда думаешь, что лучше промолчать, здоровее будешь, а потом жалеешь»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко порассуждал о нынешней молодежи.
«Мы продукты сталинского времени. Я себя так чувствую. Иногда думаешь, что лучше промолчать, здоровее будешь. А потом думаешь, жалеешь. Попадаешь на тот момент, что надо было сказать. Гори оно гаром, что потом будет. Лучше сказать, а потом выслушать тираду нравоучений, чем промолчать и все это в себе таскать.
А вот молодежь такая, что скажет и будет чувствовать себя правыми. И это правильно. С молодежью сейчас надо интересно беседовать, вникать в их проблемы. Тогда все будет классно. Нет уже директив. Прошло время директив», — приводит слова Козеко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко порассуждал о нынешней молодежи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)