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Беларусы требовали уволить руководство "Минскводоканала" из-за вонючей воды. И вот что им ответили

20.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В конце июня более трети жителей Минска захлестнула проблема «вонючей воды»



Напомним, во Фрунзенском, Московском и частично Октябрьском и Центральном районах, где проживает около 800 тысяч человек, из кранов вместо нормальной питьевой полилась вонючая вода коричневого цвета.

Сначала «Минскводоканал» говорил, что все показатели, кроме запаха, в норме. А потом оказалось, что проблема настолько серьезная, что пить воду из крана запретили, пишет The Village Беларусь.

В начале июля на портале «Удобный город» появилась петиция, в которой требовали уволить руководство «Минскводоканала», потому что, среди прочего, «действия руководства КУПП "Минскводоканал" носят халатный, безответственный, крайне непрофессиональный характер и опорочили всю деятельность жилищно-коммунального хозяйства страны».

Петиция отправилась в Мингорисполком, на нее пришел ответ из организации «Минское городское жилищное хозяйство» за подписью замгендиректора Тимофея Кремеза.


В ответе говорится, что «Минскводоканал» проводил отбор проб для проверки в химико-бактериологической лаборатории и что все результаты публиковались на сайте.

При этом «Заблаговременно информировать жителей не предоставилось возможным».

Ответа на главное требование петиции — уволить руководство «Минскводоканала» за допущенные просчеты и обман — не поступило вовсе.
 
Теги: Минск
 
 
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В конце июня более трети жителей Минска захлестнула проблема «вонючей воды»
 
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