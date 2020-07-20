







Напомним, во Фрунзенском, Московском и частично Октябрьском и Центральном районах, где проживает около 800 тысяч человек, из кранов вместо нормальной питьевой полилась вонючая вода коричневого цвета.





The Village Беларусь . Сначала «Минскводоканал» говорил, что все показатели, кроме запаха, в норме. А потом оказалось, что проблема настолько серьезная, что пить воду из крана запретили, пишет





В начале июля на портале «Удобный город» появилась петиция, в которой требовали уволить руководство «Минскводоканала», потому что, среди прочего, «действия руководства КУПП "Минскводоканал" носят халатный, безответственный, крайне непрофессиональный характер и опорочили всю деятельность жилищно-коммунального хозяйства страны».





Петиция отправилась в Мингорисполком, на нее пришел ответ из организации «Минское городское жилищное хозяйство» за подписью замгендиректора Тимофея Кремеза.









В ответе говорится, что «Минскводоканал» проводил отбор проб для проверки в химико-бактериологической лаборатории и что все результаты публиковались на сайте.





При этом «Заблаговременно информировать жителей не предоставилось возможным».





Ответа на главное требование петиции — уволить руководство «Минскводоканала» за допущенные просчеты и обман — не поступило вовсе.



