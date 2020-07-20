Интерфакс-Запад " советник пресс-службы исполкома Содружества Мария Гуцало в понедельник. Об этом сообщила агентству "" советник пресс-службы исполкома Содружества Мария Гуцало в понедельник.





"Исполнительный комитет СНГ получил приглашение министерства иностранных дел Беларуси принять участие в наблюдении за выборами президента Беларуси, сейчас идет процесс формирования миссии", - сказала Гуцало.





"Мы направили письма во все государства-участники СНГ (за исключением Украины, которая в 2015 году вышла из договора о миссии наблюдателей СНГ) с просьбой представить свои кандидатуры в состав миссии", - добавила она.





Как сообщила Гуцало, во вторник на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ при уставных и других органах Содружества планируется одобрить кандидатуру руководителя миссии. "Исполком предлагает в качестве главы миссии кандидатуру Сергея Лебедева (председатель Исполкома СНГ - ИФ) ", - уточнила она.





Гуцало также сообщила, что уже на текущей неделе ожидается первая встреча руководства миссии с главой ЦИК Беларуси Лидией Ермошиной.





"Далее по мере прихода писем от государств СНГ будет вестись аккредитация наблюдателей", - добавила она.