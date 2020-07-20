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Нашлись "наблюдатели" на наши "выборы": к нам приедет миссия СНГ

20.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Беларуси, в настоящее время идет процесс ее формирования

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Запад" советник пресс-службы исполкома Содружества Мария Гуцало в понедельник.

"Исполнительный комитет СНГ получил приглашение министерства иностранных дел Беларуси принять участие в наблюдении за выборами президента Беларуси, сейчас идет процесс формирования миссии", - сказала Гуцало.

"Мы направили письма во все государства-участники СНГ (за исключением Украины, которая в 2015 году вышла из договора о миссии наблюдателей СНГ) с просьбой представить свои кандидатуры в состав миссии", - добавила она.

Как сообщила Гуцало, во вторник на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ при уставных и других органах Содружества планируется одобрить кандидатуру руководителя миссии. "Исполком предлагает в качестве главы миссии кандидатуру Сергея Лебедева (председатель Исполкома СНГ - ИФ) ", - уточнила она.

Гуцало также сообщила, что уже на текущей неделе ожидается первая встреча руководства миссии с главой ЦИК Беларуси Лидией Ермошиной.

"Далее по мере прихода писем от государств СНГ будет вестись аккредитация наблюдателей", - добавила она.
 
 
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Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Беларуси, в настоящее время идет процесс ее формирования
 
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