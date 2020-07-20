Фестиваль сельского бизнеса в Беларуси «Тутэйшая гаспадарка» пройдет 25 июля на площадке бизнес-инкубатора ЗАО «МАП ЗАО» в агрогородке Колодищи Минского района. Об этом сообщила БЕЛТА координатор проекта «Зеленое сельское хозяйство без границ» Галина Матюшенко.

Мероприятие направлено на популяризацию предпринимательства и стимулирование занятости в сфере органического сельского хозяйства, развитие инфраструктуры для поддержки органических сельхозпроизводителей, информирование населения и продвижение полезных для здоровья отечественных продуктов питания. «В фестивале примут участие фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и предприниматели, занимающиеся производством органической и экосельхозпродукции. Все любители здорового питания и здорового образа жизни смогут попробовать и приобрести отечественные экопродукты», — сказала Галина Матюшенко.

Фестиваль будет проходить с 11.00 до 15.00. Запланированы тематическая дискуссия «Возможности сертификации органической продукции в Беларуси» и консультации экспертов.

Организаторами фестиваля выступают местный фонд устойчивого развития «Инновации для регионов» и инкубатор малого предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО». Мероприятие проводится по проекту «Зеленое сельское хозяйство без границ» Программы трансграничного сотрудничества Латвия — Литва — Беларусь Европейского инструмента соседства на 2014-2020 годы. Проект финансируется Европейским союзом на сумму почти 300 тыс. евро.

БЕЛТА