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Модные образы в платье в бельевом стиле

20.07.2020 21:02 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Да, обычно платье-комбинация дружит с тренчем, но здесь – совсем другая история. Здесь явный конфликт. Причем по многим позициям: по длине, по стилю и по фактуре. Лодочки и атласный материал платья явно намекают на вечернее настроение образа. Тогда зачем же надевать явно повседневное прямое хлопковое пальто прямого кроя?  Подобные комплекты пытаются спасти цветастыми платками. В принципе такой принт – в мелкий цветочек или мильфлер – модный, но в такой комплектации он придает не стиля, а нафталина. Усугубляет ситуацию обруч, надетый по старинке, с зализанными волосами. И в итоге мы видим не роскошную женщину, а скорее, несчастную, которая обладает большим количеством стильных вещей, но не в силах их совместить. 

Что в тренде?


Женственное, невесомое и соблазнительное. Платье-комбинация – одно из самых востребованных этим летом. Тренд вернулся из нулевых. Но теперь атласные платья на бретелях не слишком откровенны, модное место мини заняли модели миди и макси. К тому же сольная карьера платья в бельевом стиле практически исчерпала себя. Сейчас наиболее актуальны многослойные образы с его участием.

Трендовый образ №1


Доводим до ума историю с тренчем. Еще раз подчеркну: платье в бельевом стиле отлично сочетается с классической верхней одеждой. Но это должен быть тренч именно в привычном понимании этого слова. Приталенный крой, длина ниже колена, лацканы – ну и т.д. А лучшие друзья тренча из мира обуви – это лоферы, конечно же. И не забываем про аксессуары, которые подчеркнут изысканное платье. Это атласный платок, повязанный богемно на голове, крупные квадратные очки и трендовые цепи, которые присутствуют и на рисунке платка, и в декоре сумки. Комфорт и шик – образ роскошной итальянской дивы. 

Трендовый образ №2


Платье в бельевом стиле не должно пылиться в шкафу в ожидании особого случая. Оно достаточно универсальное. Создаем многослойный кэжуал-лук. Нам понадобилась белая оверсайз-рубашка и косуха актуального кроя.  Слегка дутые скругленные рукава косухи перекликаются с формой сумки. И фишка этого образа – это обувь. Не кеды, не кроссовки и даже не босоножки. А ультрамодные в этом сезоне шлепанцы. У них свой независимый характер, они слегка брутальные и с трендовым плетением. 

Модный лайфхак

Многие боятся платья-комбинации, считая свою фигуру несовершенной. Но есть простое и действенное средство, которое скроет все нюансы. Если набросить летнее пальто или кардиган, созданные вертикали сделают любую фигуру привлекательной.

Модные выводы

Простоватое пальто прямого кроя не дружит с изысканным атласным платьем. Усугубляют ситуацию цветочный платок на шее и обруч на гладко причесанных волосах. 

Комбинация идеально сочетается с классическим тренчем. Шелковый платок на голове, лоферы и трендовые цепи добавляют шика и стиля.

Платье в бельевом стиле вписалось в повседневный летний гардероб благодаря базовой рубашке-оверсайз, кожаной куртке, городским шлепанцам и квадратным очкам.  

 

 
 
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Антиобраз Да, обычно платье-комбинация дружит с тренчем, но здесь – совсем другая история. Здесь явный конфликт. Причем по многим позициям: по длине, по стилю и по...
 
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