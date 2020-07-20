ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Танки в городе - официальная версия Минобороны

20.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Министерстве обороны объяснили появление большой колонны военной техники в Минске 18 июля.

О длинной колонне боевых машин написали в соцсетях жители улицы Калиновского и других районов.


Пресс-секретарь Минобороны Наталья Гаврусик не назвала номер воинской части, чьи военнослужащие в субботу ездили на автомобилях по улицам Минска. По словам Натальи Гаврусик, это обычные перемещения, связанные с началом второй половины учебного года в армии, передает Свабода.

"В Вооруженных силах в течение года проводятся сотни мероприятий боевой подготовки. Войска вступили во второе полугодие учебного года. С июля по октябрь идет активный период боевой подготовки. Абсолютное большинство маневров так или иначе связано с перемещением боевой техники-например, на полигоны или в парк воинской части.

Иногда маршрут пролегает через короткие участки в черте города. Как правило, речь о колесной технике. При планировании маршрута подразделения и воинские части учитывают городской трафик и выбирают оптимальное время для движения колонн», — ответила Наталья Гаврусик.

По видео из Минска, значительная часть колонны, о которой сообщили в интернете — это боевые машины пехоты, предназначенные в том числе для ведения боевых действий. Вторая часть колонны состояла из больших грузовых фургонов. Колонна прошла по Минску утром 18 июля в сопровождении машин ГАИ.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве обороны объяснили появление большой колонны военной техники в Минске 18 июля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Юрий Бондарь: «Славянский базар» обогащает духовное наследие славянских народов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика