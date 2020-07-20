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Мошенники трижды списали деньги с карточки жителя Житковичей.

20.07.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Едва ли не половина из них связана с покупкой или продажей товаров в интернете.

В неприятную историю попал 26-летний житель Житковичей, который пытался продать звукоусиливающую аппаратуру, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

После общения в мессенджере злоумышленник запросил у будущей жертвы реквизиты банковской карты для перевода денег.

Обладая определенной силой внушения, немного погодя преступник доказал продавцу, что не сможет перевести деньги на его счет, до тех пор, пока там не будет достаточной суммы.

Молодому человеку пришлось трижды пополнить карт-счет, и всякий раз средства списывались неизвестным мошенником.

Правоохранители предупреждают, что преступники очень часто уводят жертву для общения в сторонние мессенджеры и не разговаривают по телефону.

Они могут прислать ссылку для оплаты, где жертва вносит номер карты, трехзначный CVC-код и код подтверждения транзакции.

В итоге в руках преступника оказываются необходимые реквизиты для осуществления перевода с карточки жертвы.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно запомнить, что:

- нельзя переходить по незнакомым ссылкам, полученным в мессенджерах и СМС;

- нельзя сообщать коды подтверждения, получаемые из банка;

- нельзя сообщать и вносить в формы платежей трёхзначный код (cvc/cv2);

- нельзя сообщать свои паспортные данные даже под предлогом перевода средств;

- нельзя переводить деньги за внезапные «призы и подарки»;

- нельзя проводить предоплату за товар со стоимостью ниже рыночной.

Фото: © Белновости

 
 
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