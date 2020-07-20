Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Рогачук , глава Брестского городского исполнительного комитета, проконтролировал строительство уникального объекта.

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Это первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом. Находится в микрорайоне Юго-Запад 4 и рассчитан на 75 мест.





Его стоимость вместе с оборудованием - 3 млн белорусских рублей, в то время как типовой сад на 260 мест обойдётся в 10 млн.





Насчёт такого подхода есть разные мнения. Строительные работы планируется завершить зимой.

Если такой формат окажется успешным, будут строить ещё один на Вульке.

В Бресте строительство встроенного в многоэтажный дом детского сада планируют завершить зимой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"Проконтролировал строительство еще одного уникального объекта в городе. Это первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом. Он находится в микрорайоне Юго-Запад-4 и рассчитан на 75 мест", - написал Александр Рогачук . Председатель горисполкома обратил внимание, что стоимость встроенного детсада вместе с оборудованием составит Br3 млн. Строительство же типового дошкольного учреждения на 260 мест оценивается в Br10 млн.

"Знаю, что на счет такого подхода есть разные мнения. Строительные работы планируем завершить зимой. Если такой формат окажется успешным, построим еще один в микрорайоне Вулька", - отметил Александр Рогачук.

Детский садик расположится на первом этаже многоэтажного дома. В учреждении образования будет отдельный вход, собственный дворик с игровыми площадками. Внутри предусмотрены ресурсная комната, музыкальный зал, три просторных помещения для групп.