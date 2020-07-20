ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом

20.07.2020 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Рогачук, глава Брестского городского исполнительного комитета, проконтролировал строительство уникального объекта.

Бресте детский сад, встроенный в жилой дом" alt="Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/07/1595260564566161.jpg">

Это первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом. Находится в микрорайоне Юго-Запад 4 и рассчитан на 75 мест.

Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом

Его стоимость вместе с оборудованием - 3 млн белорусских рублей, в то время как типовой сад на 260 мест обойдётся в 10 млн.

Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом

Насчёт такого подхода есть разные мнения. Строительные работы планируется завершить зимой.

Если такой формат окажется успешным, будут строить ещё один на Вульке.

В Бресте строительство встроенного в многоэтажный дом детского сада планируют завершить зимой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"Проконтролировал строительство еще одного уникального объекта в городе. Это первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом. Он находится в микрорайоне Юго-Запад-4 и рассчитан на 75 мест", - написал Александр Рогачук. Председатель горисполкома обратил внимание, что стоимость встроенного детсада вместе с оборудованием составит Br3 млн. Строительство же типового дошкольного учреждения на 260 мест оценивается в Br10 млн.

"Знаю, что на счет такого подхода есть разные мнения. Строительные работы планируем завершить зимой. Если такой формат окажется успешным, построим еще один в микрорайоне Вулька", - отметил Александр Рогачук.

Детский садик расположится на первом этаже многоэтажного дома. В учреждении образования будет отдельный вход, собственный дворик с игровыми площадками. Внутри предусмотрены ресурсная комната, музыкальный зал, три просторных помещения для групп.

Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом

Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом

Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом
Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом

Рогачук показал, как строится первый в Бресте детский сад, встроенный в жилой дом

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Александр Рогачук, глава Брестского городского исполнительного комитета, проконтролировал строительство уникального объекта. Это первый в Бресте детский сад,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маленькое большое событие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика