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IT-сфера показывает бурный рост. Какие профессии востребованы в Беларуси (+видео)

20.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

IT-сфера показывает бурный рост. Какие профессии востребованы в Беларуси (+видео)

Лето – пора не только отдыха, но и работы. Особенно для абитуриентов. Учреждения образования уже начинают принимать документы. И сейчас будущие студенты делают важный шаг – выбирают профессию. Разбираемся, какие же специалисты сейчас наиболее востребованы в Беларуси.


Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

— На сегодня мы видим, что спрос на работников несколько уменьшился, но несмотря на это, в общереспубликанском банке вакансий свободно практически 75 тысяч рабочих мест.

Как показывают данные прошлых лет, 31% белорусских абитуриентов предпочитает профессии, связанные с экономикой либо юриспруденцией. Следующие сферы, которые чаще выбирают выпускники, это техника и технологии, здравоохранение.

IT-сфера показывает бурный рост. Какие профессии востребованы в Беларуси (+видео)

Олег Токун:

— Самым высоким спросом пользуются водители, практически 3000 нанимателей ищут себе работников. Также наниматели ищут поваров, швей, продавцов, электро- и газосварщиков и других специалистов. Если говорить про сельскую местность, то там востребованы трактористы, ветеринары, зоотехники.

IT-сфера показывает бурный рост. Какие профессии востребованы в Беларуси (+видео)

Самые востребованные профессии на рынке труда не всегда требуют высшего образования. Куда важнее навыки и опыт. Узнать, есть ли спрос на выбранную специальность, можно на сайте республиканского банка вакансий.

Олег Токун:

— Общереспубликанский банк данных находится в свободном доступе в сети интернет по адресу gsz.gov.by. Он актуализируется в режиме реального времени, наполняется и отрабатывается как специалистами службы занятости, так и сами наниматели могут напрямую заявлять там вакансии, искать себе работников.

IT-сфера показывает бурный рост. Какие профессии востребованы в Беларуси (+видео)

Самые высокие показатели заработной платы по стране имеют представители IT-сферы. Это программисты, разработчики, интернет-маркетологи, бизнес-аналитики. Стоит обратить внимание, что эта ниша по-прежнему нуждается в кадрах.

Олег Токун:

— Это действительно так, IT-сфера показывает бурный рост на протяжении нескольких лет, им постоянно требуются специалисты, причём разной направленности. Конечно, если у тебя в руках профессия, которая связана с IT-отраслью то работу, причём высокооплачиваемую, будет найти гораздо легче.

IT-сфера показывает бурный рост. Какие профессии востребованы в Беларуси (+видео)

Список востребованных профессий постоянно расширяется – и вузы не отстают от тенденций. Так, сегодня студенты могут овладеть навыками веб-дизайнера, инженера в сфере трёхмерного пространства, есть возможность стать специалистом в отрасли искусственного интеллекта. Однако стоит помнить, что даже в самой востребованной сфере не получится добиться успеха, если к делу не лежит душа.

СТВ

 
 
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Лето – пора не только отдыха, но и работы. Особенно для абитуриентов. Учреждения образования уже начинают принимать документы. И сейчас будущие студенты делают...
 
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