В Вашингтон едет белорусский посол. Впервые за 12 лет. Американского посла в Минске нет с 2008 года









пишет Русская служба Би-би-си. Олег Кравченко в последние годы не раз посещал Вашингтон с официальными визитами, представлял Беларусь на различных встречах и переговорах,Русская служба Би-би-си.





До 2014 года Кравченко был временным поверенным в делах Беларуси в США - с тех самых дней в 2008 году, когда в отношениях государств произошел резкий разлад.

Как резко "похолодало"

Минск отозвал своего посла из Вашингтона "для консультаций" и сократил число сотрудников американского посольства в марте 2008 года после введения Соединенными Штатами санкций в отношении госконцерна "Белнефтехим". Вашингтон мотивировал санкции нарушениями прав человека в Беларуси.





Эти санкции не были первыми - в начале октября 2004 года против Лукашенко и возглавляемой им страны США ввели санкции за подавление демократических свобод, приняв "Акт о демократии в Беларуси" с длинным перечнем требований к действующему белорусскому президенту. Одно из требований касалось исчезновений политических оппонентов Лукашенко, сведения о судьбе которых до сих пор не обнародованы.





Белорусский посол Михаил Хвостов в 2008 в США больше не вернулся, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол США Карен Стюарт. С тех пор американскую миссию в Минске возглавляли временные поверенные в делах.





Дипломатический штат американского посольства в Минске был сокращен с 35 до пяти человек; также сократился перечень консульских услуг гражданам. Белорусские граждане были вынуждены обращаться за американскими визами в консульские отделения посольств США в Москве, Варшаве, Киеве и Вильнюсе.





В 2014 году посольство возобновило выдачу виз некоторым категориям граждан - например, студентам, участникам программ обмена, людям старше 70 лет и тем, у кого ранее была американская виза.

Как и почему началось "потепление"

Руководство и официальная пресса Беларуси долгие годы критиковали политику США, но принимая в Минске в сентябре 2019 года заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла президент Лукашенко заявил, что Минск посылал "не единственный сигнал" о необходимости нормализации отношений.





Дэвид Хэйл сообщил Лукашенко, что в Вашингтоне приняли решение о восстановлении диппредставительства с Беларусью на уровне послов.





Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Минск 1 февраля 2020 года заявил, что американский посол появится в Беларуси в ближайшее время.





Помпео - самый высокопоставленный американский чиновник, посетивший Минск более чем за 15 лет, - заявил также о готовности Соединенных Штатов обеспечить республику "необходимой нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам", и это обещание было как нельзя кстати руководству Беларуси в период затяжного нефтяного спора с Москвой.





Первый танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт литовской Клайпеды в начале июня; сырье уже поступило на белорусский НПЗ в Новополоцке. Беларусь закупила еще 80 тысяч тонн нефти у США, сообщает концерн "Белнефтехим", второй танкер должен прибыть в августе.





Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей назвал эти поставки "фактором обеспечения суверенитета" Беларуси в области экономики.





Аналитики в Минске отмечают, что Лукашенко важно восстановление экономических и политических связей с Вашингтоном на фоне обострения отношений с Кремлем. США, по мнению экспертов, укрепляют свое влияние в Восточной Европе и присматриваются к тому, возможно ли ослабить "союзную" взаимозависимость Беларуси и России прежде всего в сфере военно-технического сотрудничества.





Вопрос отношения к правам человека в Беларуси не снят с повестки дня Вашингтоном. 16 июля Госдеп США выразил "глубокую озабоченность" массовыми задержаниями мирных активистов в нынешнюю кампанию по выборам президента Беларуси.





Ранее временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур совместно с европейскими дипломатами призвала официальный Минск принять необходимые меры для "проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения основных свобод".





Дженифер Мур завершила свою двухлетнюю миссию в Минске 18 июля, до приезда американского посла диппредставительство будет возглавлять временный поверенный (сейчас это Джеф Джук).





В феврале американские СМИ назвали имя возможного главы посольства США в Беларуси - Джули Фишер. Фишер занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по Западной Европе и ЕС.



