Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей

Источник материала: Виртуальный Брест

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси сегодня во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Сегодня с 16.00 до 21.00 по юго-западной части страны во многих районах, на остальной территории местами ожидаются грозы.

В связи с этим объявлено предупреждение о неблагоприятном погодном явлении.