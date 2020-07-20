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Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей

20.07.2020 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси сегодня во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей

Сегодня с 16.00 до 21.00 по юго-западной части страны во многих районах, на остальной территории местами ожидаются грозы.

В связи с этим объявлено предупреждение о неблагоприятном погодном явлении.

Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей

Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей

Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей
Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей

Оранжевый уровень опасности объявлен во второй половине дня из-за гроз. Брест под раздачей
 
 
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