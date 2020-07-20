Муж изучил устройства, подключенные к роутеру, и вычислил любовника жены

Источник материала: ОНТ

Пользователь Reddit изучил список устройств, которые подключены к роутеру в доме, и заподозрил жену в неверности.

Как оказалось, с помощью технологий он вычислил, что в рабочее время к домашнему интернету подключался iPhone, который принадлежит другому мужчине.

Как рассказал мужчина, у жены появился друг в соцсетях, с которым она переписывалась почти все свободное время.

«Я много работал и не возражал, чтобы у нее были друзья», – говорит автор. При этом в последнее время пара часто ругалась и задумывалась о разводе.

Недавно мужчина случайно зашел в список устройств, которые подключались к домашнему роутеру, и понял, что интернетом у него дома пользовался владелец iPhone, подписанный мужским именем. Точно так же звали друга жены по переписке.

Он спросил у жены, почему телефон с таким же именем, как у ее друга, подключался к их роутеру. Женщина сказала, что это простое совпадение или кто-то взломал роутер.

Однако в комментариях большинство пользователей согласились с тем, что подозрения мужчины оправданы и пришло время подавать на развод.

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