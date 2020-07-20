ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Муж изучил устройства, подключенные к роутеру, и вычислил любовника жены

20.07.2020 20:56 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Муж изучил устройства, подключенные к роутеру, и вычислил любовника жены

Пользователь Reddit изучил список устройств, которые подключены к роутеру в доме, и заподозрил жену в неверности. 

Как оказалось, с помощью технологий он вычислил, что в рабочее время к домашнему интернету подключался iPhone, который принадлежит другому мужчине. 

Как рассказал мужчина, у жены появился друг в соцсетях, с которым она переписывалась почти все свободное время. 

«Я много работал и не возражал, чтобы у нее были друзья», – говорит автор. При этом в последнее время пара часто ругалась и задумывалась о разводе.

Недавно мужчина случайно зашел в список устройств, которые подключались к домашнему роутеру, и понял, что интернетом у него дома пользовался владелец iPhone, подписанный мужским именем. Точно так же звали друга жены по переписке.

Он спросил у жены, почему телефон с таким же именем, как у ее друга, подключался к их роутеру. Женщина сказала, что это простое совпадение или кто-то взломал роутер.

Однако в комментариях большинство пользователей согласились с тем, что подозрения мужчины оправданы и пришло время подавать на развод.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователь Reddit изучил список устройств, которые подключены к роутеру в доме, и заподозрил жену в неверности.  Как оказалось, с помощью технологий он вычислил,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цирк «Антре» возвращается! Обещают веселье и приятные бонусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика