|
Муж изучил устройства, подключенные к роутеру, и вычислил любовника жены
Источник материала: ОНТ
Пользователь
Как оказалось, с помощью технологий он вычислил, что в рабочее время к домашнему интернету подключался iPhone, который принадлежит другому мужчине.
Как рассказал мужчина, у жены появился друг в соцсетях, с которым она переписывалась почти все свободное время.
«Я много работал и не возражал, чтобы у нее были друзья», – говорит автор. При этом в последнее время пара часто ругалась и задумывалась о разводе.
Недавно мужчина случайно зашел в список устройств, которые подключались к домашнему роутеру, и понял, что интернетом у него дома пользовался владелец iPhone, подписанный мужским именем. Точно так же звали друга жены по переписке.
Он спросил у жены, почему телефон с таким же именем, как у ее друга, подключался к их роутеру. Женщина сказала, что это простое совпадение или кто-то взломал роутер.
Однако в комментариях большинство пользователей согласились с тем, что подозрения мужчины оправданы и пришло время подавать на развод.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователь Reddit изучил список устройств, которые подключены к роутеру в доме, и заподозрил жену в неверности. Как оказалось, с помощью технологий он вычислил,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)