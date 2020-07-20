Кто виноват в ДТП с участием Porsche и троллейбуса? Суд вынес решение

Источник материала: Виртуальный Брест

Эта авария, как сообщалось , произошла 6 июня в Бресте. В 10:50 на перекрестке улицы 17 Сентября и проспекта Машерова в Бресте столкнулись автомобиль Porsche Panamera и троллейбус. В ДТП виновной была признана женщина, водитель троллейбуса. Она с таким решением не согласилась и обратилась в суд.





ДТП на перекрестке

Троллейбус двигался по улице 17 Сентября со стороны улицы Островского и на перекрестке поворачивал налево, на проспект Машерова: такой маневр разрешен как из левой полосы, так и из правой. С учетом габаритов троллейбуса водитель поворачивала из правого ряда.

— Я без остановки начала выполнять маневр, следя, чтобы со встречного поворота не поехала машина направо, и параллельно отслеживая, как проходят токоприемники, потому что отклонение от контактной сети у меня было максимальным, плюс в этом месте еще есть обесточенный участок в виде пересечения, — отметила Ксения, водитель троллейбуса.

Когда троллейбус поворачивал, слева оказался автомобиль Porsche Panamera черного цвета без регистрационных номеров. Произошло столкновение.

Решение ГАИ

В отношении водителя троллейбуса составлен административный материал по ч. 7 ст. 18.14 КоАП (нарушение правил маневрирования либо проезда перекрестков), в отношении водителя Porsche — административный материал по ч. 5 ст. 18.12 КоАП (управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке).

Иначе говоря, виновной в ДТП признали водителя троллейбуса, она получила штраф в размере двух базовых величин — 54 рубля. Ущерб по ДТП должен быть покрыт страховой компанией.

— Меня в ГАИ и слушать никто не захотел, покивали головой, мол, все понятно. Решение уже было готово, причем, как мне сказали, если бы за мое нарушение было предусмотрено лишение прав, то я бы уже ходила пешком. На все разбирательство ушло не больше 5 минут, — сообщила Ксения корреспонденту Onliner.





Разбор с Красновым

Аварию в Бресте разбирал в своей рубрике Юрий Краснов. Он пришел к выводу, что, помимо прочего, есть вопросы к тому, как на перекрестке организовано дорожное движение.

— Если подходить формально, то водителя троллейбуса можно назвать виновной в ДТП, — отметил он. — Однако ситуацию надо разбирать в комплексе, и тогда возникает много вопросов. Почему нет разметки 1.7? Что сделано для беспрепятственного движения общественного транспорта? За что наказывать шофера? Кто будет осуществлять социальные перевозки, если таким образом поступать каждый раз? Какие выводы должны последовать после этого решения?..





Суд

Ксения с решением, принятым ГАИ , не согласилась и обратилась в суд. На днях состоялось заседание.

— На суде присутствовали я и второй участник ДТП, водитель Porsche. В ходе судебного разбирательства я подала ходатайство об изъятии видеозаписи с перекрестка проспекта Машерова и улицы 17 Сентября, которую упорно прячет ГАИ . Этого видео до сих пор нет нигде, даже в деле об этом ДТП. И в ходатайстве я запросила план-схему перекрестка с разметкой по полосам. Но мое ходатайство суд отклонил. По видеозаписи суд спросил у водителя Porsche, имеет ли смысл приобщить данное видео к делу, тот, естественно, сказал нет. И с формулировкой суда, что прошло уже больше месяца и данного видео уже нет, ходатайство отклонил, — рассказала корреспонденту Onliner собеседница.





Водитель указала на то, что сама приходила в компанию «Городские сетевые системы» и писала заявление на имя директора с просьбой сохранить это видео для изъятия судом, а также правоохранительными органами.

— Мне подтвердили, что данное видео у них есть и они его сохранят, — говорит женщина.

Это действительно любопытный момент. Мы видим столько интересных видео из Бреста, где установлено немало камер видеонаблюдения, и всегда ставим этот город в пример в том числе и в плане открытости такой информации. Остается загадкой, почему запись со столь неоднозначным ДТП так и не была опубликована.

Ксения отметила, что водитель Porsche в суде посоветовал ей смириться со штрафом.

— При выступлении он, не оборачиваясь на меня, сказал: «54 рубля штрафа — это копейки, примите факт, что вы виноваты, и смиритесь уже».

Суд оставил решение ГАИ без изменения. Водитель троллейбуса остается виновницей спорного ДТП на перекрестке.





Что дальше?

— Сдаваться я не собираюсь, так как не считаю себя виновной в этом ДТП. Даже на видео, которое я смогла достать с улицы 17 Сентября, видно, что у него периодически загораются стоп-сигналы, я предполагаю, что он медленно, но двигался в мою полосу, создавая аварийную ситуацию, и на видео с гостиницы «Интурист» это хорошо будет видно, поэтому данную видеозапись до сих пор мне не дают и не показывают. И видя на перекрестке препятствие на своей полосе, водитель Porsche не должен был ехать вообще, но даже выехав на перекресток, в случае, когда пути движения транспортных средств пересекаются, он обязан был уступить тем, кто движется справа. Моя полоса была свободна. Перед выездом на этот перекресток я оценила всю ситуацию, мой маневр был абсолютно безопасным для всех участников движения, в том числе и для водителя Porsche, — подчеркнула водитель троллейбуса.

Ксения заявила, что будет продолжать бороться и отстаивать свою невиновность.



