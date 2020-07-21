В Горках задержали пьяного на угнанных «жигулях» — ехал задним ходом без света

Источник материала: Горецкий вестник

Курьезный случай произошел 12 июля в Горках: наряд Департамента охраны увидел на маршруте патрулирования «Жигули», который двигался задним ходом без включенных габаритов и вилял из стороны в сторону.

Милиционеры остановили автомобиль – за рулем сидел пьяный 37-летний местный житель. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ выяснили, что мужчина не является собственником машины. Он угнал ее за пять минут до встречи с группой задержания.

Следователи дали правовую оценку действиям водителя и возбудили уголовное дело по факту угона. Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хищения.