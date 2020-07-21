В Беларуси стартовала вступительная кампания в учреждениях среднего специального образования

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси вчера стартовала вступительная кампания в учреждениях среднего специального образования.

На бюджетную форму обучения в ссузах планируется принять 25,5 тыс. человек и около 14,5 тыс. — на платную. На основе общего базового образования прием документов за счет средств бюджета пройдет по 31 июля, на платной основе — по 14 августа, для тех, кто будет сдавать вступительные испытания по специальности, — по 31 июля. Вступительные испытания пройдут с 1 по 5 августа. Зачисление на бюджет состоится по 7 августа, на платной основе — по 16 августа, сообщает пресс-служба Министерства образования.

На основе общего среднего образования (профессионально-технического с общим средним образованием) абитуриенты смогут подать документы на бюджетную форму получения образования с сегодняшнего дня по 12 августа, на платную форму — по 18 августа, а те, кто будет сдавать вступительные испытания по специальности, — по 12 августа. Вступительные испытания пройдут с 13 по 15 августа, зачисление на бюджет состоится по 17 августа, на платной основе — по 19 августа.

Нормативные, инструктивные и методические материалы, регулирующие вопросы приема в учреждения профессионально-технического образования, размещены на официальном интернет-ресурсе Министерства образования.

В Пинске абитуриенты могут подать документы в одно из шести средних специальных учебных заведений:

аграрно-технический колледж имени А.Е.Клещева,

аграрный технологический колледж,

колледж искусств,

медицинский колледж,

колледж учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина»,

филиал учреждения образования «Брестский государственный технический универститет» Пинский индустриально-педагогический колледж.