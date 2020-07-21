Пока вы спали, Илон Маск вырвался в лидеры богатейших людей планеты

Источник материала: KYKY

Пока вы спали, американский бизнесмен Илон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, впервые ворвался в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас состояние Маска – 74,2 миллиарда долларов. За последние сутки оно выросло на пять миллиардов, поэтому теперь Forbes ставит Маска на пятую строчку в топе богатейших людей планеты. Шестое место с состоянием 72,2 миллиарда долларов занимает бывший руководитель Microsoft Стив Балмер, на седьмом месте – глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (72 миллиарда долларов).

Однако 49-летний Маск по-прежнему уступает главе Facebook Марку Цукербергу (90,3 миллиарда долларов). На первых трех строчках расположились один из основателей Microsoft Билл Гейтс (113,4 миллиарда), гендиректор французской группы компаний LVMH Бернар Арно (113,8 миллиарда) и глава Amazon Джефф Безос (189 миллиардов). Последний остается самым богатым человеком планеты уже третий год подряд.