На Ваупшасова водитель BMW в два раза превысил скорость и тяжело травмировал девушку. Приговор суда

Источник материала: Tut.by

Водитель BMW, тяжело травмировавший девочку на пешеходном переходе в столице, получил 1 год колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.



Фото: СК

Напомним, авария произошла утром 18 января. По данным следствия, 54-летний водитель BMW ехал по улице Ваупшасова и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю девочку. В результате ДТП последняя получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

В ходе следствия было установлено, что мужчина ехал со скоростью около 82 км/ч при разрешенной — не более 40 км/ч.

Суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также обвиняемого лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет. В связи с амнистией срок лишения свободы сократили на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.