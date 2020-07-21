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На Ваупшасова водитель BMW в два раза превысил скорость и тяжело травмировал девушку. Приговор суда
Источник материала: Tut.by
Водитель BMW, тяжело травмировавший девочку на пешеходном переходе в столице, получил 1 год колонии-поселения. Об этом
Напомним, авария
В ходе следствия было установлено, что мужчина ехал со скоростью около 82 км/ч при разрешенной — не более 40 км/ч.
Суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также обвиняемого лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет. В связи с амнистией срок лишения свободы сократили на 1 год.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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В ходе следствия было установлено, что мужчина ехал со скоростью около 82 км/ч при разрешенной - не более 40 км/ч.
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