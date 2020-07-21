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В Гродненском Купаловском университете открыли цифровую приемную комиссию

21.07.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродненском Купаловском университете открыли цифровую приемную комиссию

Централизованное тестирование во второй резервный день сдает 331 абитуриент. А уже в субботу стартует прием документов в вузы. В Гродно пошли на эксперимент и открыли в Купаловском университете цифровую приемную комиссию. Больше никаких очередей – теперь подать документы и узнать о зачислении можно в режиме онлайн.  

Сервис пользуется популярностью – заявок уже около двух тысяч. Абитуриенту достаточно создать личный кабинет на сайте вуза и загрузить туда копии документов, фотографии, а в анкету внести результаты ЦТ и ждать ответа. Приемная комиссия всё проверит, укажет на ошибки и недочеты. Также онлайн ответят на любые вопросы. Прийти в университет конечно придется, но без очередей. И в заранее определённое время передать оригиналы бумаг и зарегистрироваться. Это особенно актуально для иногородних. Задача – ускорить процесс оформления документов и избежать очередей у дверей приемной комиссии в дни подачи документов.

Надежда Павлова, абитуриентка: «Я бы мечтала стать администратором отеля, потому что мне кажется это престижная профессия и это очень интересно работать с людьми. Очень удобная система. Можно в любое время зарегистрироваться. Самостоятельно заполнить все, и на почту приходит уведомление, что так, а что не так». 

Юрий Белых, проректор по учебной работе Гродненского государственного университета имени Я. Купалы: «Этот сервис очень упрощает ситуацию, поскольку очень часто абитуриенты приходят с какими-то не полностью оформленными документами. Возникает необходимость идти, дополнять и т.д. И это достаточно регулярная ситуация, к сожалению, то есть абитуриенты раньше проводили у нас в приемной комиссии долго и много задавали вопросов. Сегодня всю эту работу можно провести на подготовительных этапах». 

Создали цифровую приемную сами студенты и преподаватели вуза. Электронную подачу документов разработали также для абитуриентов колледжей в составе университета. 

Фото: myuniver.org/universities/grsu 

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Теги: Гродно
 
 
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Централизованное тестирование во второй резервный день сдает 331 абитуриент. А уже в субботу стартует прием документов в вузы. В Гродно пошли на эксперимент и...
 
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