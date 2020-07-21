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В Гродненском Купаловском университете открыли цифровую приемную комиссию
Источник материала: ОНТ
Централизованное тестирование во второй резервный день сдает 331 абитуриент. А уже в субботу стартует прием документов в вузы. В Гродно пошли на эксперимент и открыли в Купаловском университете цифровую приемную комиссию. Больше никаких очередей – теперь подать документы и узнать о зачислении можно в режиме онлайн.
Сервис пользуется популярностью – заявок уже около двух тысяч. Абитуриенту достаточно создать личный кабинет на сайте вуза и загрузить туда копии документов, фотографии, а в анкету внести результаты ЦТ и ждать ответа. Приемная комиссия всё проверит, укажет на ошибки и недочеты. Также онлайн ответят на любые вопросы. Прийти в университет конечно придется, но без очередей. И в заранее определённое время передать оригиналы бумаг и зарегистрироваться. Это особенно актуально для иногородних. Задача – ускорить процесс оформления документов и избежать очередей у дверей приемной комиссии в дни подачи документов.
Создали цифровую приемную сами студенты и преподаватели вуза. Электронную подачу документов разработали также для абитуриентов колледжей в составе университета.
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Централизованное тестирование во второй резервный день сдает 331 абитуриент. А уже в субботу стартует прием документов в вузы. В Гродно пошли на эксперимент и...
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