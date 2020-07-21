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Минчанке не дали спеть «Грай» и «Тры чарапахі» в одном из столичных караоке-баров

21.07.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанка Эльвира Гуринович вместе с друзьями проводила вечер 16 июля в столичном караоке-баре Polugar Bar. Компания захотела спеть «Грай» группы «Ляпис Трубецкой», но получила отказ: мол, «политические» песни здесь больше не поют. Об этом минчанка рассказала у себя в Instagram. Мы связались с баром, чтобы уточнить, с чем связан запрет.


После похода в бар Эльвира Гуринович поделилась в Instagram эмоциями от Polugar Bar. Она написала: «Аказалася, што з пазаўчорашняга дня ў караоке забароненыя песні „Ляпісаў“, N.R.M. і „Кіно“». Минчанка рассказала TUT.BY, как компания узнала о запрете на треки этих групп:

— Мы былі ў бары ў чацвер вечарам, хацелі спець «Грай» «Ляпісаў». Нам адказалі, што з рэпертуара «Ляпісаў» увогуле нічога не варта глядзець, яны забароненыя. Потым было пытанне пра «Тры чарапахі» N.R.M., бо якая палітыка ў гэтай песні? Але нам сказалі: «Вы же все понимаете». Аказалася, што ў іх з аўторка (день, когда Бабарико и Цепкало не были зарегистрированы кандидатами в президенты и на улицы вышли недовольные этим белорусы. — Прим. TUT.BY) было распараджэнне, што забароненыя ўсе «палітычныя» песні. Калі мы пачалі ўдакладняць, што значыць «палітычныя» песні, нам сказалі, што гэта якраз кампазіцыі «Ляпісаў», N.R.M. і «Кіно».

Тогда в компании спросили, что из белорусскоязычного репертуара вообще можно спеть в караоке. Им предложили композицию «Бялявая, чарнявая» «Песняроў».

— Мы не запісвалі размову, але ў кампаніі нас было чалавек сем, усе гэта чулі. Размаўлялі мы дзяўчынай-дыджэйкай, якая ставіла музыку. На жаль, не ведаю, як яе завуць.


Фото предоставлено организаторами мероприятия «Полугарный Уикенд»

Девушка объясняет, что в этот караоке-бар она с компанией пришла потому, что ей посоветовала подруга, по словам которой еще полгода назад тут можно было исполнять абсолютно любые песни.

Мы попытались получить комментарий в заведении по ситуации. Сначала в телефонном разговоре представительница бара сказала, что «это личное пожелание владельца» и попросила перезвонить через два часа. В оговоренное время «официального» ответа не последовало, но через день он к нам все-таки пришел: письменный.

— Запрета на исполнение в караоке песен групп «Кино» и «Ляпис Трубецкой» у нас нет. Репертуар группы N.R.M. нам не известен, — были кратки представители Polugar Bar.

Узнать, был ли все-таки запрет и если был, то по какой причине, нам не удалось.

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Минчанка Эльвира Гуринович вместе с друзьями проводила вечер 16 июля в столичном караоке-баре Polugar Bar. Компания захотела спеть «Грай» группы «Ляпис Трубецкой», но...
 
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