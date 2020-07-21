|
Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске?
Источник материала: СТВ
Городские парки в Минске открыты для горожан разных возрастов и интересов. Парк экстремальных видов спорта уже несколько лет, как облюбовала молодёжь. Музей-парк валунов – тоже на любителя. Рассказываем в программе
Порелаксировать у самой кромки воды и получить порцию адреналина сегодня можно в парке экстремальных видов спорта. Он пользуется особой популярностью, потому что укрепить здоровье и привести себя в отличную физическую форму здесь можно в любое время года.
Паркур, стритбол, мини-футбол, брэйк-данс... Эти ребята выбирают правильное детство – без компьютеров, гаджетов и вредных привычек.
Юные минчане:
В единственном в нашей стране парке экстремальных видов спорта юных спортсменов, как грибов после дождя. Площадка в Минске даже стала поводом для зависти в СНГ. Это отличная альтернатива тренажёрным залам – здесь всё-таки свежий воздух, да и совершенно бесплатно занимайся на здоровье!
Юный минчанин:
Крутые спуски покоряются минчанам разных возрастов. Младшие учатся у старших. Заниматься спортом здесь могут и люди с ограниченными возможностями. Ежегодно парк обновляют новыми площадками. Так, появилось место для панна-футбола.
Юные минчане:
А для тех, кому шум и активности не по душе, в парке найдётся место неподалёку. Горожане элегантного возраста могут отдохнуть в тени деревьев. Для самых маленьких – детская площадка с интерактивными зонами и с мягким покрытием.
Минчане:
А это уже не просто парк, а музей под открытым небом. Судя по тишине, спокойствию и пению птиц, это настоящий рай для интровертов.
Наталья Александровна в большом городе проживает уже почти полвека. Можно сказать, большую часть жизни провела в Уручье. Свой район минчанка любит за то, что он один из самых экологичных в мегаполисе. Бережное отношение к природе прививает и внукам.
Наталья Пырко, минчанка:
Точное число экспонатов здесь никто не подсчитал. Приблизительно больше двух с половиной тысяч. Такого уникального музея нет ни в одной столице Европы. Чтоб была возможность дойти и рассмотреть каждый камень, здесь отремонтировали дорожки и лестницы.
Есть хорошие новости и для любителей водного отдыха. Прямо у Национальной библиотеки обустроят новый парк. При нём будет работать лодочная станция.
Появятся раздевалки с уборными. Для удобства отдыхающих в этом районе построят две парковки. Кроме того, одно из самых живописных мест столицы украсит экспозиция «Беларусь в миниатюре».
Минчанка:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Городские парки в Минске открыты для горожан разных возрастов и интересов. Парк экстремальных видов спорта уже несколько лет, как облюбовала молодёжь. Музей-парк...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)