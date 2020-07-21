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﻿Дорожная грамота для велосипедистов

21.07.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

ДВелосипедный сезон в полном разгаре. В этом году к велосипедистам присоединилось большее количество любителей самокатов. Граждане придерживаются здорового образа жизни, к тому же передвигаться на велосипеде и самокате очень удобно, не надо искать место для парковки.

﻿Дорожная грамота для велосипедистов

Во время катания на велосипеде и самокате необходимо соблюдать технику безопасности и Правила дорожного движения. Взрослым следует постоянно напоминать детям о соблюдении ПДД, а также о важности использования защитных приспособлений во время катания на велосипеде, что сможет существенно снизить силу удара, приходящуюся на данные части тела при случайном падении.

Всегда нужно помнить, что движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой.

Велосипедисты должны спешиваться, пересекая проезжую часть. В таком случае появление владельца «двухколесного друга» на проезжей части будет более предсказуемым. Автомобилисты могут не заметить резко появляющегося на дороге велосипедиста. Причина может быть любая. Например, водитель отвлекся или же имеет ограниченную обзорность из-за столбов, деревьев, припаркованных машин.

Ребенок должен знать, что детям до 14 лет ездить на велосипеде по дорогам и улицам разрешено только в сопровождение взрослых. На закрытых площадках, стадионах и велодорожках несовершеннолетние могут кататься самостоятельно.

Не стоит забывать, что в темное время и в условиях недостаточной видимости велосипедист должен передвигаться с включенными фонарями, излучающими белый свет спереди и красный сзади.

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ДВелосипедный сезон в полном разгаре. В этом году к велосипедистам присоединилось большее количество любителей самокатов. Граждане придерживаются здорового...
 
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