Проезд в трамваях Минска можно оплачивать с помощью смартфона

Источник материала: ОНТ

В Минске с 21 июля оплачивать проезд в трамваях можно с помощью смартфона. В подвижном составе столичных трамвайных маршрутов внедрили систему TIX, сообщается в официальном Telegram-канале Минского горисполкома.

Чтобы воспользоваться виртуальной оплатой проезда, пассажиру необходимо скачать в GooglePlay или AppStore приложение TIX и привязать к нему свою банковскую карту: Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ. Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках, – говорится в сообщении.

Билет можно оплатить прямо на остановке, пока транспорт подъезжает. В приложении появятся номер маршрута и предложение произвести оплату. Также в TIX можно купить билет, а уже оказавшись в транспортном средстве выбрать кнопку «Оплатить» напротив нужного номера вашего транспорта.

С 4 мая TIX работает и в автобусных маршрутах №1 и №100.

ФОТО: БЕЛТА

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