В Лучниках этой ночью сгорел «Фольксваген Шаран». Фото

Источник материала: Слуцк Город





Ночью 21 июля в агрогородке Лучники на улице Старые Лучники горел автомобиль «Фольксваген Шаран» 56-летнего мужчины. Люди не пострадали. Автомобиль полностью уничтожен огнем.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович рассказала корреспонденту МЛЫН.BY :

— Сообщение о загорании автомобиля «Фольксваген Шаран» в Лучниках поступило в центр оперативного управления Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям 21 июля в 01:45. Наши сотрудники в 01:56 локализовали пожар, в 01.59 — ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.



















