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В Лучниках этой ночью сгорел «Фольксваген Шаран». Фото

21.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Лучниках этой ночью сгорел «Фольксваген Шаран». Фото

Ночью 21 июля в агрогородке Лучники на улице Старые Лучники горел автомобиль «Фольксваген Шаран» 56-летнего мужчины. Люди не пострадали. Автомобиль полностью уничтожен огнем.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Сообщение о загорании автомобиля «Фольксваген Шаран» в Лучниках поступило в центр оперативного управления Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям 21 июля в 01:45. Наши сотрудники в 01:56 локализовали пожар, в 01.59 — ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

В Лучниках этой ночью сгорел «Фольксваген Шаран». Фото

В Лучниках этой ночью сгорел «Фольксваген Шаран». Фото

В Лучниках этой ночью сгорел «Фольксваген Шаран». Фото

В Лучниках этой ночью сгорел «Фольксваген Шаран». Фото

В Лучниках этой ночью сгорел «Фольксваген Шаран». Фото

 
 
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Ночью 21 июля в агрогородке Лучники на улице Старые Лучники горел автомобиль «Фольксваген Шаран» 56-летнего мужчины. Люди не пострадали. Автомобиль полностью...
 
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