|
В Лучниках этой ночью сгорел «Фольксваген Шаран». Фото
21.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Ночью 21 июля в агрогородке Лучники на улице Старые Лучники горел автомобиль «Фольксваген Шаран» 56-летнего мужчины. Люди не пострадали. Автомобиль полностью уничтожен огнем.
Официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович рассказала корреспонденту
— Сообщение о загорании автомобиля «Фольксваген Шаран» в Лучниках поступило в центр оперативного управления Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям 21 июля в 01:45. Наши сотрудники в 01:56 локализовали пожар, в 01.59 — ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью 21 июля в агрогородке Лучники на улице Старые Лучники горел автомобиль «Фольксваген Шаран» 56-летнего мужчины. Люди не пострадали. Автомобиль полностью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)