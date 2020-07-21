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Стало известно, кто от СНГ будет одобрять очередную "элегантную победу"

21.07.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на президентских выборах в Беларуси, сообщили в понедельник в пресс-службе организации.


"На состоявшемся 21 июля заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества была согласована кандидатура главы миссии", - цитирует пресс-службу sputnik.by

Ранее стало известно, что белорусские власти впервые не пригласили для наблюдения за выборами БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ. Приглашения целенаправленно были высланы только тогда, когда представители этих международных организаций заявили, что не смогут участвовать в наблюдении из-за отсутствия приглашения.

ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пятерых претендентов. Самым популярным потенциальным кандидатам экс-банкиру Виктору Бабарико и бывшему главе ПВТ Валерию Цепкало незаконно было отказано в регистрации.

В избирательные бюллетени попадут имена Александра Лукашенко, Анны Конапацкой, Сергея Череченя, Андрея Дмитриева и Светланы Тихановской. Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа.

Напомним, в отличие от других международных наблюдателей, миссия СНГ всегда признавала официально озвученные результаты выборов.
 
 
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Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на президентских выборах в Беларуси, сообщили в понедельник в...
 
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