Европейская федерация гандбола назвала участников Европейской лиги

Источник материала: ОНТ

Европейская федерация гандбола назвала участников второго по силе турнира — Европейской лиги.

Объявлены 12 команд, которые сыграют в групповом раунде. Ещё 12 участников турнира будут определены по итогам двух раундов квалификации. С первой стадии отбора начнёт турнир минский СКА. Квалификационный раунд стартует 29 августа. А в реорганизованном Кубке ЕГФ в третьем этапе отбора выступят «Машека» из Могилёва у мужчин и «Виктория-Берестье» у женщин. Старт турнира запланирован на октябрь.

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