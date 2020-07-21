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Европейская федерация гандбола назвала участников Европейской лиги
Источник материала: ОНТ
Европейская федерация гандбола назвала участников второго по силе турнира — Европейской лиги.
Объявлены 12 команд, которые сыграют в групповом раунде. Ещё 12 участников турнира будут определены по итогам двух раундов квалификации. С первой стадии отбора начнёт турнир минский СКА. Квалификационный раунд стартует 29 августа. А в реорганизованном Кубке ЕГФ в третьем этапе отбора выступят «Машека» из Могилёва у мужчин и «Виктория-Берестье» у женщин. Старт турнира запланирован на октябрь.
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Европейская федерация гандбола назвала участников второго по силе турнира — Европейской лиги. Объявлены 12 команд, которые сыграют в групповом раунде. Ещё 12...
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