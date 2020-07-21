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Под Ляховичами поезд сбил пьяного мужчину

21.07.2020 15:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Под Ляховичами поезд сбил пьяного мужчину

Сразу два несчастных случая на железной дороге были зарегистрированы 20 июля, о чем сообщает пресс-служба МВД. 

Первый инцидент произошел 20 июля около 11.30 на станции Рейтанов, расположенной неподалеку от Ляховичей. 38-летний житель Барановичей пытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом Лунинец-Барановичи. Машинист пытался затормозить, однако полностью избежать наезда не удалось. 

В итоге мужчина был госпитализирован с ушибленной травмой головы. 

Второй инцидент произошел вечером в Несвижском районе. Около 22.50 машинисту электрички Минск-Барановичи пришлось совершить экстренное торможение возле перегона Городея-Погорельцы. Причиной тому стала лежавшая на путях женщина. Избежать столкновения не удалось, в результате чего лишившаяся кисти руки женщина была госпитализирована. 

Из-за инцидента задержка в движении пассажирского состава составила более 40 минут. 

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Теги: Минск
 
 
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Сразу два несчастных случая на железной дороге были зарегистрированы 20 июля, о чем сообщает пресс-служба МВД.  Первый инцидент произошел 20 июля около 11.30 на станции...
 
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