Под Ляховичами поезд сбил пьяного мужчину

Источник материала: ОНТ

Сразу два несчастных случая на железной дороге были зарегистрированы 20 июля, о чем сообщает пресс-служба МВД.

Первый инцидент произошел 20 июля около 11.30 на станции Рейтанов, расположенной неподалеку от Ляховичей. 38-летний житель Барановичей пытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом Лунинец-Барановичи. Машинист пытался затормозить, однако полностью избежать наезда не удалось.

В итоге мужчина был госпитализирован с ушибленной травмой головы.

Второй инцидент произошел вечером в Несвижском районе. Около 22.50 машинисту электрички Минск-Барановичи пришлось совершить экстренное торможение возле перегона Городея-Погорельцы. Причиной тому стала лежавшая на путях женщина. Избежать столкновения не удалось, в результате чего лишившаяся кисти руки женщина была госпитализирована.

Из-за инцидента задержка в движении пассажирского состава составила более 40 минут.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram