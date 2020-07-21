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Студия BlitzTeam сменила имя и отстояла название своей игры в Евросоюзе
Источник материала: Tut.by
Студия «БлицТим», к сотрудникам которой в декабре Wargaming
Как говорится в заявлении студии, «это не является признанием каких либо необоснованных претензий Wargaming», и что компания сделала это, «чтобы сохранить свой продукт».
Напомним, что в декабре 2019 года Wargaming
От всех суммарно требуется компенсация в размере 3 570 000 белорусских рублей (около 1 690 000 долларов). Однако команда Blitz Team с этим не согласна. Подробнее о доводах двух сторон можно прочесть
Затем 28 февраля 2020 года компания Wargaming
И 6 марта компания Blitz Team
Теперь же студия исключила из своего наименования «оспариваемое слово» и, таким образом, «лишила кипрскую компанию формальных зацепок для вовлечения магазинов приложений в это сутяжничество. Отмечается, что App Store и Google Play Store уже вернули игру «на полки».
— Мы верим, что и суды ЕС и США в конечном итоге признают, что у Wargaming не было и нет никакой монополии на слово «блиц» и мы использовали его совершенно правомерно, — говорится в заявлении.
Студия добавляет, что обжаловала в Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) регистрацию Wargaming товарного знака «Battle Prime» — по словам представителей компании, на прошлой неделе они получили официальный ответ EUIPO о том, что Wargaming.net Limited отказывается от прав на этот товарный знак на территории ЕС.
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Напомним, что в декабре 2019 года Wargaming подала иски к пяти бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team.
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