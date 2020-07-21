Студия BlitzTeam сменила имя и отстояла название своей игры в Евросоюзе

Источник материала: Tut.by

Студия «БлицТим», к сотрудникам которой в декабре Wargaming подала иски на сумму почти в два миллиона долларов, заявила о смене названия на «Press Fire Games». Об этом сообщили в самой компании.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Как говорится в заявлении студии, «это не является признанием каких либо необоснованных претензий Wargaming», и что компания сделала это, «чтобы сохранить свой продукт».

Напомним, что в декабре 2019 года Wargaming подала иски к пяти бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team. Они ранее трудились в минском центре разработки кипрской группы компаний Wargaming и принимали непосредственное участие в разработке игры World of Tanks Blitz и движка DAVA Framework/DAVA Engine.

От всех суммарно требуется компенсация в размере 3 570 000 белорусских рублей (около 1 690 000 долларов). Однако команда Blitz Team с этим не согласна. Подробнее о доводах двух сторон можно прочесть здесь .

Затем 28 февраля 2020 года компания Wargaming представила свою официальную позицию «по искам, связанным с нарушением прав на интеллектуальную собственность». В письме сообщалось: «На сегодняшний день вынесены постановления суда Никосии, Кипр, по иску компании Wargaming к OOO „БлицТим“: ответчику запрещено неавторизованное использование слова Blitz, в том числе наименования Blitzteam LLC, обозначений Blitz Team, Blitz Engine, и иных сходных с ними наименований, обозначений и товарных знаков на территории стран Европейского союза в отношении видеоигр».

И 6 марта компания Blitz Team направила в 42.TUT.BY пресс-релиз, где сообщила: Apple проинформировала их, что по требованию Wargaming вынуждена приостановить распространение игры BATTLE PRIME в странах Европейского союза.

Теперь же студия исключила из своего наименования «оспариваемое слово» и, таким образом, «лишила кипрскую компанию формальных зацепок для вовлечения магазинов приложений в это сутяжничество. Отмечается, что App Store и Google Play Store уже вернули игру «на полки».

— Мы верим, что и суды ЕС и США в конечном итоге признают, что у Wargaming не было и нет никакой монополии на слово «блиц» и мы использовали его совершенно правомерно, — говорится в заявлении.

Студия добавляет, что обжаловала в Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) регистрацию Wargaming товарного знака «Battle Prime» — по словам представителей компании, на прошлой неделе они получили официальный ответ EUIPO о том, что Wargaming.net Limited отказывается от прав на этот товарный знак на территории ЕС.