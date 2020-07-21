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Почему геномика нужна всем и как оценить риски при ЭКО? Какие генетические исследования проводят в Минске

21.07.2020 15:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По мировым стандартам. Республиканский центр геномных биотехнологий открыт в Минске после двухлетней модернизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь он полностью соответствует международным требованиям.

Почему геномика нужна всем и как оценить риски при ЭКО? Какие генетические исследования проводят в Минске

Почему геномика нужна всем и как оценить риски при ЭКО? Какие генетические исследования проводят в Минске

Почему геномика нужна всем и как оценить риски при ЭКО? Какие генетические исследования проводят в Минске

Центр оснастили передовым оборудованием. Это позволит повысить качество работ, а также расширить их число.

Напомним, лаборатория проводит генетические исследования на предрасположенность к болезням. Среди них – социально значимые: диабет, остеопороз, тромбофилия. Станет возможным гораздо более точное определение рисков при ЭКО, особенностей метаболизма, старения кожи и волос, расшифровка полного генома человека. Специалисты отмечают и улучшение условий для международного сотрудничества.

Почему геномика нужна всем и как оценить риски при ЭКО? Какие генетические исследования проводят в Минске

Почему геномика нужна всем и как оценить риски при ЭКО? Какие генетические исследования проводят в Минске

Почему геномика нужна всем и как оценить риски при ЭКО? Какие генетические исследования проводят в Минске

Александр Кильчевский, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
Эта лаборатория соответствует самым высоким мировым стандартам. Это позволит, я надеюсь, увеличить объемы работ более, чем вдвое и помогать нашей стране решать очень важные задачи. Потому что сегодня генетика (и ее новая отрасль – молекулярная генетика, или геномика) вездесуща и нужна буквально всем.

Все это позволяет перейти на качественно новый уровень в развитии генетики, геномики и выйти на самые передовые рубежи в мировой науке.

Почему геномика нужна всем и как оценить риски при ЭКО? Какие генетические исследования проводят в Минске

Добавим, в Центре реализуют совместную с Россией программу по ДНК идентификации. Сюда поступают заказы по составлению генетических паспортов, в том числе из-за рубежа. Такой документ уже имеют около 17 тысяч белорусов.

Люди в материале: Александр Кильчевский, Владимир Гусаков

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. По мировым стандартам. Республиканский центр геномных биотехнологий открыт в Минске после двухлетней модернизации, сообщили в программе...
 
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