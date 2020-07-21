|
Почему геномика нужна всем и как оценить риски при ЭКО? Какие генетические исследования проводят в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По мировым стандартам. Республиканский центр геномных биотехнологий открыт в Минске после двухлетней модернизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь он полностью соответствует международным требованиям.
Напомним, лаборатория проводит генетические исследования на предрасположенность к болезням. Среди них – социально значимые: диабет, остеопороз, тромбофилия. Станет возможным гораздо более точное определение рисков при ЭКО, особенностей метаболизма, старения кожи и волос, расшифровка полного генома человека. Специалисты отмечают и улучшение условий для международного сотрудничества.
Александр Кильчевский, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
Все это позволяет перейти на качественно новый уровень в развитии генетики, геномики и выйти на самые передовые рубежи в мировой науке.
Добавим, в Центре реализуют совместную с Россией программу по ДНК идентификации. Сюда поступают заказы по составлению генетических паспортов, в том числе из-за рубежа. Такой документ уже имеют около 17 тысяч белорусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему геномика нужна всем и как оценить риски при ЭКО? Какие генетические исследования проводят в Минске
Новости Беларуси. По мировым стандартам. Республиканский центр геномных биотехнологий открыт в Минске после двухлетней модернизации, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)