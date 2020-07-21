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Всплыло настоящее имя луцкого террориста: он бывший зэк родом из России

21.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Настоящее имя луцкого террориста, который 21 июля захватил автобус с людьми, – Кривош Максим Степанович.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook, он родился 6 ноября 1975 года в поселке Гай Оренбургской области Российской Федерации. Прописан он официально в городе Дубно.

Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы – в 18 лет в исправительной колонии в Дрогобыче, а затем в Сокальской исправительной колонии. В целом он находился в тюрьме10 лет за совершение ряда тяжких преступлений. Там он написал свою книгу "Философия преступника".

17.06.1994 – Луцкий городской суд Волынской области – ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).

Напомним, террорист требует, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе.

07.11.2005 – Луцкий горрайонный суд Волынской области – ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Известно, что мужчина сделал несколько выстрелов из автобуса и выбросил гранату, но она не сдетонировала, пока силовики надеются, что жертв нет.

Информация о количестве оружия у террориста – уточняется. Полиция уже установила контакт с частью родственников тех, кто в заложниках.
 
 
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Настоящее имя луцкого террориста, который 21 июля захватил автобус с людьми, – Кривош Максим Степанович.
 
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