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Ученые наконец объяснили, почему бывают «мурашки по коже»

21.07.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы когда-нибудь задумывались, почему у людей бывает «гусиная кожа», вы в хорошей компании: об этом же размышлял, например, Чарльз Дарвин в своих работах по эволюции. Такая реакция могла бы защитить животных с густой шерстью от холода, но мы, люди, похоже, не извлекаем из нее особой пользы — так почему же она сохранялась во время эволюции все это время? Об исследовании ученых рассказывает ScienceDaily.


Фото: pixabay.com

В новом исследовании ученые Гарвардского университета обнаружили причину: клетки, вызывающие «мурашки», также важны для регуляции стволовых клеток, которые восстанавливают волосы. В коже мышца, которая сокращается для создания «мурашек», необходима для того, чтобы соединить симпатический нерв с стволовыми клетками волосяного фолликула. Симпатический нерв реагирует на холод, сокращая мышцы и вызывая мурашки по коже в краткосрочной перспективе, а также стимулируя активацию стволовых клеток и рост новых волос в долгосрочной перспективе.

Опубликованное в журнале Cell исследование проводилось на мышах и изолированных волосяных фолликулах человека.

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Если вы когда-нибудь задумывались, почему у людей бывает «гусиная кожа», вы в хорошей компании - об этом же размышлял, например, Чарльз Дарвин в своих работах по...
 
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