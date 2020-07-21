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Как экономить до трети бюджета на покупках. Тестируем сервис Infoprice

21.07.2020 16:38 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Многие из нас привыкли к «своим» магазинам, которые либо ближе к дому, либо с большой стоянкой для пополнения запасов на неделю, либо есть приличная скидка по карте лояльности. «Цветные» ценники, акционные предложения и накопительные карты позволяют немного сэкономить. Но в целом может показаться, что чеки везде плюс-минус одинаковые. И если закупаться только акционными товарами, то это будет близко к правде. Однако в целом цены на товары довольно сильно отличаются в разных сетях.

Для начала выясним, на что способен сервис. Он сравнивает цены в шести популярных торговых сетях: «Евроопт», «Соседи», «Корона», «Виталюр», «Гиппо» и Green. Речь о довольно широком ассортименте из более чем 30 тысяч позиций. Все товары разбиты на группы и подгруппы, но есть и привычная строка поиска. Лучшие цены подсвечиваются.

Пользоваться сервисом можно бесплатно. Он доступен как в браузере, так и в мобильном приложении на Android и iOS. Предусмотрена смарт-корзина, чтобы сравнивать цены на наборы продуктов, и «умный сканер»: если навести камеру смартфона на штрихкод товара, то система подскажет, где он стоит дешевле.

Чтобы протестировать сервис, мы решили сформировать несколько наборов для разных жизненных ситуаций: холостяцкий, семейный и дружеский (для пикника на природе). И выяснили, сколько можно сэкономить.

Набор для холостяка

В «холостяцкий набор» вошли ингредиенты для скромного обеда – куриной грудки с рисом. Еще запасаемся продуктами для «растворимой ухи»: звучит странно, но готовится моментально, по сытности и вкусу даст фору многим. В составе – «быстрая» вермишель, рыбные консервы, банка фасоли (можно в томатном соусе). Каждый день такое есть нельзя, но раз-два в месяц сойдет.


Скриншот: Myfin.by

Также нам понадобятся сардельки, десяток яиц, томатная паста в качестве универсальной приправы. И для завтраков – чай, хлеб, батон и твердый сыр. Чтобы дважды не ходить, запасаемся дезодорантом и шампунем.


Скриншот: Myfin.by

В общем, заходим в сервис и кладем нужные продукты в корзину. Сервис сам сопоставит стоимость каждого товара в разных сетях и подсчитает расхождения в процентах. По ним и ориентируемся, в какой сети дешевле всего. А если посмотреть на верхнюю строчку, то видим, кто выступает ценовым лидером с этим набором продуктов и насколько отличаются чеки у других ритейлеров.

Откровенно удивил разброс цен по чаю: один и тот же продукт у двух продавцов отличается по цене вдвое, 10 рублей против пяти!

Несложные подсчеты показали: средняя экономия при покупке всей «холостяцкой» корзины составляет около 20%, а на некоторых товарах можно выиграть вдвое.

Набор для семьи

Семейные покупки, прежде всего, предполагают товары для детей и мам. А заодно йогурты, сок, газировку, средства для стирки белья и мытья посуды. В общем, к набору холостяка можно смело добавлять еще один список продуктов и товаров, которые есть практически в любой белорусской семье, особенно с ребенком.


Скриншот: Myfin.by

Здесь выбор «куда идти» не так очевиден: вероятно, такую корзинку лучше разделить на несколько закупов. Но разница в ценах тоже поражает. За один и тот же стиральный порошок – где 12 рублей, а где 21. Или бутылка газировки может отличаться в цене на полрубля. Конечно, ради одной газировки бежать в другой магазин не лучшая идея, но если в списке покупок не один десяток позиций – стоит задуматься.

Набор для пикника

Для легкого пикника нам нужны как минимум колбаски для гриля, а к ним – горчица. Конверты из лаваша с сулугуни и огурчиками внутри готовятся за считанные минуты, но нужно запастись продуктами. Репеллент от насекомых также пригодится для комфортного отдыха.

Скриншот: Myfin.by

Разброс цен меньше, чем в других корзинах. Основные продукты дешевле в одной сети, но средние чеки в других сетях не сильно бьют по кошельку. Хотя разница тоже прослеживается. Например, на сулугуни можно сэкономить (или переплатить) больше рубля, на горчице – почти два.

Правда, нам не удалось найти в базе уголь, решетки и одноразовую посуду. Возможно, разработчики еще не успели их внести.

Атрибут пикника – алкогольные напитки – на Infoprice.by также представлен. Из-за ограничений по рекламе любого алкоголя поиск данной продукции устроен на портале несколько иначе, но также присутствует.

Что в итоге?

Откуда у Infoprice.by данные о ценах? По заверению самих разработчиков, их собирают вручную. Специально обученные люди ходят по магазинам со сканерами. Цена со штрих-кода моментально попадает в базу – и сразу на сайт. При наведении мышки на конкретную цену, не только самую низкую, появляется адрес магазина и дата мониторинга.

Создатели сервиса также подчеркивают, что они занимают независимую позицию относительно торговых сетей. Сами продавцы могут как мониторить ценовую политику конкурентов, так и делиться своими прайс-листами с порталом. Но «тайные покупатели» все равно перепроверят полученные данные.

Приложение позволяет считать штрих-код любого товара прямо в магазине. Если нажать на иконку «фото» в строке поиска, то система выдает сравнение цен по всем шести сетям. Лучше всего начать сравнение с дорогих позиций в вашем списке, например, кофе, чай, стиральные принадлежности или деликатесы. Даже на одном из таких пунктов можно окупить поездку в такси.

Скриншот: Myfin.by

Представленные цены в статье актуальны по состоянию на 20.07.2020.

Текст: Владимир Лужнёв
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