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Театральный фестиваль "Белая Вежа" перенесли на 2021 год
21.07.2020 16:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте международный театральный фестиваль "Белая Вежа" перенесли на сентябрь 2021 года. Такая информация опубликована на сайте Брестского академического театра драмы (БАТД), сообщает БЕЛТА.
"Это непростое решение было принято, чтобы обезопасить гостей и участников фестиваля, работников театра и зрителей. Мы бы хотели, чтобы юбилейный XXV фестиваль "Белая Вежа" стал большим праздником и не был омрачен никакими рисками", - сказали в БАТД.
Организаторы поблагодарили коллективы театров, которые прислали заявки на участие в фестивальной программе. Все они будут рассмотрены для выступления в 2021 году.
"Белая Вежа" учреждена в 1996 году.
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В Бресте международный театральный фестиваль "Белая Вежа" перенесли на сентябрь 2021 года. Такая информация опубликована на сайте Брестского академического...
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