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Десять фанипольских поездов пополнили парк столичной подземки

21.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Десять фанипольских поездов пополнили парк столичной подземки

«Штадлер Минск» завершил поставку поездов для столичного метрополитена. Последний, 10-й пятивагонный поезд уехал с завода в Фаниполе в конце мая 2020 года. После успешного завершения приемо-сдаточных процедур он начал использоваться на действующих линиях метро вместе с остальными ранее поставленными составами, сообщает mlyn.by.

В начале февраля состоялась первая поездка с пассажирами на новом четырехвагонном метро-поезде «Штадлер», и уже сегодня все десять составов находятся в постоянной эксплуатации.

«По аналогии с первым четырехвагонным метро-поездом состав в пятивагонном исполнении с апреля проходил приемочные испытания. В итоге был подписан акт соответствия конструкции нового подвижного состава требованиям безопасности», — отметили на предприятии.

Как подчеркнули на заводе, пассажиры и машинисты не раз отмечали современность и преимущества новых метро-поездов: яркий, запоминающийся дизайн, сквозной проход вдоль всего состава, наличие USB-разъемов, системы кондиционирования в салоне и кабине машиниста, вертикальные поручни в зоне накопительной площадки, низкий уровень шума. Поезда соответствуют всем необходимым требованиям по безопасности, комфорту, удобству управления и техническому обслуживанию.


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Теги: Минск
 
 
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«Штадлер Минск» завершил поставку поездов для столичного метрополитена. Последний, 10-й пятивагонный поезд уехал с завода в Фаниполе в конце мая
 
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